我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

柏克萊加大 明年春季開學全部恢復面授

記者劉先進／柏克萊報導

柏克萊加大校長克里斯（Carol Christ）和臨時執行副校長兼教務長柯什蘭（Catherine Koshland）表示，2022年春季學期，將全部採用面對面授課方式。但學校也預期意外情況發生，如果公共衛生官員要求，教員和學生應該準備好轉為遠程網路教學。學校也預計到一些國際生進入美國遇到挑戰，將採取錄像播放的形式上課。

克里斯的聲明說，在2022年春季學期，默認的教學模式將是面對面，無論班級大小。與以往一樣，數量有限的課程，將被設計和批准以其他教學模式授課，並在課程目錄中相應列出。換句話說，柏加大將恢復校園內大部分正常的面授課程和操作。

聲明說，學校很少看到校園內傳播新冠疫情的證據。雖然很難確定傳播的確切來源，因此也很難對疫情的傳播方式做出明確的聲明，但所有跡象都表明，校外的室內社交聚會、且參與者沒有佩戴口罩，是在校園社區內出現疫情的主要原因。

柏加大說，將繼續把免疫力低下的學生、或因殘疾而無法有效參與現場教學的學生的需求，放在學校計畫的首位。「我們也認識到，國際學生的需求，其中一些學生在進入美國時繼續面臨挑戰。學校正在繼續探索滿足這些學生需求的方案，並將繼續鼓勵導師錄製課程、並在網路提供。」

柏加大表示，鼓勵任何尚未與殘疾學生計畫聯繫的殘疾學生立即聯繫。學生越早聯繫到資源，學校就越能幫助。任何學生如果覺得需求沒有得到滿足，應該提出申訴。「如果我們的申訴程式有問題，學校想知道，以便能夠解決問題。」

柏加大說，距離春季學期開始還有近四個月的時間，從現在到1月份有很多東西可以改變。與以往一樣，開學計畫取決於實施時的公共衛生指導，並可能發生變化。「在這次疫情中，我們學到了一件事，那就是要預期到意外的發生，如果公共衛生官員要求，教員和學生應該準備好轉為遠程網路教學。」

克里斯表示，在過去的18個月中，校園社區多次應對疫情帶來的挑戰，成為全國的典範。也謝謝所有教職工的努力，使得學校提供大家所熟悉和喜愛的校園體驗。

疫情 美國 柏克萊加大

上一則

北加才女林涵琪懸案27年 主嫌獄中過世

下一則

舊金山虎年華埠花市街會 鋪位減租20%

延伸閱讀

星爵化「聲」瑪利歐 電玩迷反感：無法接受

星爵化「聲」瑪利歐 電玩迷反感：無法接受
漂亮寶貝雪德絲 有女承衣缽

漂亮寶貝雪德絲 有女承衣缽
斥資1652萬元 包裹藝術家遺作 幫法國凱旋門「穿外套」

斥資1652萬元 包裹藝術家遺作 幫法國凱旋門「穿外套」
叢林都市（四）

叢林都市（四）
叢林都市（三）

叢林都市（三）

熱門新聞

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

2021-10-03 02:20
阿拉米達縣警，上周突襲了加州史上最大的非法大麻種植活動團夥之一，繳獲10萬株大麻和超過1000萬美元的現金。（取自阿拉米達縣警推特）

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

2021-10-04 00:44
為滿足入學需求，加大系統計畫2030年前將增收2萬名學生。(美聯社)

加大2030年前將增招2萬名學生 相當1個新校區

2021-10-02 02:17
荷姆斯在丈夫埃文斯的陪伴下走出法庭。（記者王子涵／攝影）

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

2021-09-30 01:16
營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

超級食物蘑菇熱量低 有6大驚人功效

2021-10-04 02:00
舊金山警察局繪製的十二宮殺手肖像圖。（取自維基百科）

50年懸案告破？舊金山十二宮殺手身分被揭

2021-10-06 18:31

超人氣

更多 >
翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

翁帆與楊振寧3子合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷
阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火
影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題

影／她在健身房愛上「她」 丈夫竟同意：三人行沒問題
默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍
央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文

央視揭密楊潔篪為何選瑞士、為何見的是蘇利文