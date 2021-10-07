柏克萊加大 明年春季開學全部恢復面授

柏克萊加大 校長克里斯（Carol Christ）和臨時執行副校長兼教務長柯什蘭（Catherine Koshland）表示，2022年春季學期，將全部採用面對面授課方式。但學校也預期意外情況發生，如果公共衛生官員要求，教員和學生應該準備好轉為遠程網路教學。學校也預計到一些國際生進入美國 遇到挑戰，將採取錄像播放的形式上課。

克里斯的聲明說，在2022年春季學期，默認的教學模式將是面對面，無論班級大小。與以往一樣，數量有限的課程，將被設計和批准以其他教學模式授課，並在課程目錄中相應列出。換句話說，柏加大將恢復校園內大部分正常的面授課程和操作。

聲明說，學校很少看到校園內傳播新冠疫情 的證據。雖然很難確定傳播的確切來源，因此也很難對疫情的傳播方式做出明確的聲明，但所有跡象都表明，校外的室內社交聚會、且參與者沒有佩戴口罩，是在校園社區內出現疫情的主要原因。

柏加大說，將繼續把免疫力低下的學生、或因殘疾而無法有效參與現場教學的學生的需求，放在學校計畫的首位。「我們也認識到，國際學生的需求，其中一些學生在進入美國時繼續面臨挑戰。學校正在繼續探索滿足這些學生需求的方案，並將繼續鼓勵導師錄製課程、並在網路提供。」

柏加大表示，鼓勵任何尚未與殘疾學生計畫聯繫的殘疾學生立即聯繫。學生越早聯繫到資源，學校就越能幫助。任何學生如果覺得需求沒有得到滿足，應該提出申訴。「如果我們的申訴程式有問題，學校想知道，以便能夠解決問題。」

柏加大說，距離春季學期開始還有近四個月的時間，從現在到1月份有很多東西可以改變。與以往一樣，開學計畫取決於實施時的公共衛生指導，並可能發生變化。「在這次疫情中，我們學到了一件事，那就是要預期到意外的發生，如果公共衛生官員要求，教員和學生應該準備好轉為遠程網路教學。」

克里斯表示，在過去的18個月中，校園社區多次應對疫情帶來的挑戰，成為全國的典範。也謝謝所有教職工的努力，使得學校提供大家所熟悉和喜愛的校園體驗。