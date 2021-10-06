抗議學區委員會擬關校 庫比蒂諾華人家長再示威

庫比蒂諾市學區總監史黛西姚以及另外四名學區委員短暫出面。（記者王子涵／攝影）

繼上周末在庫比蒂諾市府門前舉行遊行 活動後，反對關閉學校的華人家長在5日(周二)下午來到了庫比蒂諾聯合學區 辦公室，繼續抗議學區委員會提出的永久關閉Meyerholz小學、Regnart小學，以及合併Muir小學的縮減計畫。當天，共有超過50名學生及家長參與到遊行活動中來。區總監史黛西姚（Stacy Yao）連同其他四名學區委員短暫地出現在遊行活動中。

9月24日，由於入學率持續走低以及資金短缺等問題，庫比蒂諾學區委員會提出2022-2023學期的支出縮減計畫，其中最富有爭議的一條便是關閉學區內規模第二大的Meyerholz小學。這所學校擁有771名學生，亞裔學生占比81.2%，少數族裔學生占比為94%。其中一部分學生來自於低收入或是單親家庭。

這項計畫將於14日進行投票表決，若通過，三所被關學校的學生將被分流至周邊三所小學。他們將不得不面臨轉學的心理壓力，以及行走更遠的路程。

活動主持人艾姓女士說，「我堅持反對在疫情期間關閉學校。」她表示，社區已經有很棒的沉浸式語言教育 項目（CLIP），但公立學校的入學率仍在下降。她建議學區委員會將更多的力量用在增加公立學校的吸引力上，讓更多的學生返回校園，而不是關閉學校。

「這太令我吃驚了。」艾女士說。

學區總監史黛西姚回應道：「感謝大家今天的到來，表達你們想法，我們在傾聽。學生的權益是我們共同所關心的，希望我們做出的決定都能夠回饋社區。這是艱難的決定，因為這關乎於孩子的未來，但我也理解你們的擔憂。」

學區委員梁沈詩薇（Sylvia Leong）說：「我們都是為人父母，為孩子的一生做規劃。注重的不僅僅是小學，還有初中、高中、大學，這都涉及到千萬個家庭的利益。作為學區委員會的一員，我們的職責是權衡多方面的訴求，並最終做出決定。」

根據社區領袖伊娃（Eva）的介紹，由於CLIP項目的日益壯大，Meyerholz小學從未以社區學校的定位得到重視與發展。而在學區委員會為縮減計畫徵求社區意見時，CLIP項目被作為學校的唯一意見被採納了。她說：「我們絕對是被犧牲的一小群，他們的意見不能代表我們。」

聖荷西州立大學教育系系主任廬美燕表示，學區委員會根本沒有拿出誠意，聆聽社區的聲音。她表示，在之前召開的線上會議中，每位家長的提問時間只有2分鐘，到時間就會被強行中斷，並指學區總監史黛西姚和其他委員的回答也是在「打太極」。