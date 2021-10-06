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89加州人登富比世美國富豪榜 身家高達1.1兆元

編譯組／加州5日電

2021年富比世(Forbes)美國400富豪榜出爐。400名美國首富總資產高達4兆5000億元，要進入此富豪排名榜最低收入需達29億元以上，前美國總統、房地產大亨川普仍無法上榜。然400名美國首富中，加州人高達89人。這些上榜的加州首富總資產額高達1兆1050億元，如分配給3億3000萬美國公民，每人可得到約3300元。分配給全球80億居民的話，每人可得約135元。

換個角度來看，這89名加州富比世富豪擁有的資產，可買下2021年所有維吉尼亞州的私人房地產，也可以買下北達克達州(North Dakota)、懷俄明州(Wyoming)、南達克達州(South Dakota)、阿拉斯加州(Alaska)、佛蒙特州(Vermont)、西維吉尼亞州(West Virginia)、德拉瓦州(Delaware)、哥倫比亞特區(District of Columbia)、羅德島(Rhode Island)，以及內布拉斯加州(Nebraska)等地所有的私人房地產。

目前全球總資產額高於1000億元的上市公司有蘋果公司、微軟公司、沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Aramco)、Google的母公司Alphabet，以及亞馬遜公司。其中蘋果與Google總部在灣區。微軟與亞馬遜公司在灣區設有規模龐大的研發中心。

加州名列前茅的富比世富豪當然包括高科技知名人物如臉書的查克柏格(Mark Zuckerberg)，Google創辦人布林(Sergey Brin)與佩吉(Larry Page)。

富比世美國400富豪前兩名與加州淵源深厚。排名第一的首富亞馬遜公司貝佐斯(Jeff Bezos)總資產高達2010億元，第二名前特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)總資產1905億元。雖然馬斯克現在自稱為德州人，他過去曾在加州定居一段時間。

89名上榜的加州富豪平均財富高達114億元。

阿拉斯加州 美國公民 西維吉尼亞州

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