台灣新創團隊矽谷展演 人工智慧7秒診斷血癌

AHEAD Intelligence共同創辦人暨執行長王毓棻與團隊。（圖：先勁智能提供）

今年有十家台灣 新創參加柏克萊加大旗下新創加速器SkyDeck，與台灣科技新創基地矽谷辦公室（Taiwan Tech Arena Silicon Valley，簡稱TTA SV）共同舉辦的展演。其中先勁智能（AHEAD Intelligence）用人工智慧 (AI)幫助醫生七秒判讀血癌檢驗資料，大幅縮短病患要等最高兩周才能拿到檢驗報告的現況，增加就醫黃金時間。事實上，先勁智能共同創辦人暨執行長王毓棻（Andrea Wang）自己是癌症患者，她的故事也特別受矚目。

王毓棻表示，自己在13歲時發現脖子腫脹，一年多後確診為甲狀腺癌。當時已經轉移到淋巴，被迫離開學校，幾番波折才重回校園，也從此埋下她的投入醫療產業的夢想，「希望能用科技幫助醫生，讓更多的病人撐過去並能重拾正常的生活。」

後來，王毓棻到美國 德州休士頓Baylor醫學院念轉譯生物與分子醫學研究所，返台後一直在藥廠協助腫瘤新藥上市。不過後來因為紅斑性狼瘡離開藥廠產品經理的職務，轉而加入台灣的台大醫院血液科研究團隊服務。

她指出，許多臨床醫師都反應，血癌診斷跟追蹤需要判讀流式細胞儀檢測資料輔助，但分析的過程並不容易，不僅醫師需要受到專業訓練，每個個案還要花近半小時判讀，甚至醫生忙碌，增加人工判讀錯誤的機會。等報告到病患手上時，已經過了兩個禮拜，非常希望可以有自動化輔助工具緩解瓶頸。她於是偕同台大血液科醫師柯博升以及清華大學電機系副教授李祈均組成跨領域專案研究團隊AHEAD，利用台大醫院歷史資料著手開始開發。

王毓棻表示，台大有台灣最大的白血病臨床資料庫以及血液專科醫師團隊，所以人工智慧演算法可以取得大量高品質的臨床訓練資料集。目前的演算法架構已經成熟，判讀速度快，而且準確度高。

她進一步說，先勁智能與Mayo Clinic以及匹茲堡大學（University of Pittsburgh）都有合作計畫，與Mayo合作的初步成預計於本月份的臨床流式細胞醫學會(ICCS)發表，而與匹茲堡大學的研究成果也獲得美國臨床病理期刊所接受。成果也意味著，先勁智能未來有機會展開多醫學中心的共同臨床試驗，離FDA許可又更進一步，「先勁智能要能在美國應用，會需要用美國的臨床數據做建模。因此，2018年開始跟美國匹茲堡大學醫學中心合作，在2019年流式細胞儀年會（ICCS）共同發表第一期合作案。」