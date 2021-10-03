庫市學區3所小學將永久關閉 華人家長抗議

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

由於入學率持續走低以及資金短缺等問題，庫比蒂諾學區 委員會9月24日正式提出2022-2023學期的支出縮減計畫，並將於本月14日的會議上舉行投票。縮減計畫中包括永久性關閉Meyerholz小學、Regnart小學和Muir小學。該計畫立即激起大批學生家長的反對。2日，約有200名學生及其家長在庫比蒂諾市府門前舉行遊行 活動，反對關閉學校。

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的標語加入到遊行隊伍中來。（記者王子涵/攝影）

參與當天活動的大部分學生都來自於Meyerholz小學。根據社區領袖介紹，庫比蒂諾學區共有21所小學，此次關閉的三所學校中兩所都屬於郵編95129社區，其中Meyerholz小學還是整個學區第二大的小學，來自這三所小學的學生將被分流到其他小學。

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語加入到遊行的隊伍中來。五年級的扎卡里（Zachary）是Meyerholz小學的一名學生，他在演講中提到，學校對於他就像第二個家一樣。「聽到我的學校將被關閉，我十分傷心。我的同學、老師和家長每天都在努力讓Meyerholz成為社區中最好的學校，我們甚至得到了藍帶獎（Blue Ribbon)。」

五年級扎卡里說，學校就像他第二個家一樣。（記者王子涵/攝影）

扎卡里的媽媽說，如果Meyerholz小學被關閉，孩子將不得不行走至少25分鐘到達新的學校，其中還要穿過一條交通十分繁忙的街道，孩子安全成為每一位家長最擔心的事。家長若要駕車接送學生，不確定的交通擁堵將給家庭更多的負擔。

另一名家長表示，對於學區委員會十分失望。「學區不好好教孩子，在這裡關學校，這太令人吃驚了。」

關校 新任學區總監主導

庫比蒂諾學區總監史黛西姚（Stacy Yao）成為家長口誅筆伐的對象。在上一任學區總監貝克（Craig Baker）辭職後，史黛西姚成為庫比蒂諾市臨時學區總監，並在今年3月，正式成為庫比蒂諾學區總監，任期三年。此次關閉學校的計畫，也是史黛西姚一手主導。

「這好比家裡花重金僱傭了個管家，管家不好好管理你的生活，他卻惦記你銀行裡有多少金銀財寶，好拿去變賣。」居民傑夫（Jeff）氣憤地說。

傑夫是一名資深房地產經紀人，從2009年就搬入進該社區。他表示，很多家庭都是我幫忙搬到這個社區裡來的，我對這裡很有感情。「儘管我的孩子已經上大學了，但是我仍然支持遊行活動，因為我認為這是一件不公平的事。」

傑夫表示，學區委員會關閉學校的理由根本站不住腳。關於資金短缺，傑夫與其他社區居民仔細算了筆賬，庫比蒂諾學區至少有3500萬元的資金儲備，另還加上額外的1400萬教育援助，這足以保證學校正常運營。關於入學率降低，家長一致認為這是全美公立學校都面臨的問題，並不是庫比蒂諾獨有的。學區委員會應該想辦法吸引更多的孩子報名，而不是簡單地關閉學校。

轉學 孩子將受雙重壓力

一些學生家長指出，轉學到新學校會給孩子帶來精神和身體上雙重壓力，尤其在疫情大流行的背景下。

庫比蒂諾副市長、前學區委員趙良方發表演講。（記者王子涵/攝影）

庫比蒂諾副市長、前學區委員趙良方表示，學區委員會的決定是基於錯誤數據做出的，不能代表大部分學生家長的意見。她表示，儘管被關學校的CLIP項目（Cupertino Language Immersion Program）保留下來了，這對華語文化的發揚與繼承有好處，但CLIP項目畢竟是選修項目，若想要華人學生融入到美國主流社會，社區學校是最主要的方式。「現在的選擇是本末倒置。」趙良方說。

趙良方補充道，根據美國教育部 推薦，最理想的小學人數大約在300人至400人。儘管在疫情的影響下，入學的學生下降明顯，不過庫比蒂諾學校的平均學生人數仍維持在推薦人數之上。所以，她認為關閉學校是錯誤決定。