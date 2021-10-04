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社交媒體 挑戰年輕世代心理健康 比傳統世代壓力更大

編譯組／灣區電
社交媒體、毒品與不斷變化的性別環境，影響年輕世代心理健康。(Getty Images)
社交媒體、毒品與不斷變化的性別環境，影響年輕世代心理健康。(Getty Images)

在性別範圍不斷擴充、大麻合法化、線上生活的新世代，現代青少年面臨的新生活問題與壓力源，全世界各地皆然。社交媒體、毒品與不斷變化的性別環境，也挑戰年輕世代心理健康

美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)7月宣布退出東京奧運體操團體決賽時，她的一段話引起眾人重視：即使是我們當中最有成就的人，有時也必須退後一步照顧心理健康。對24歲金牌得主的這個年齡層族群來說，生活在前所未有的壓力，了解自己狀況不佳時，支持與自我照顧比以往更重要。

「每日健康」(Everyday Health)醫療編輯長、精神科醫師赫瑞斯(Patrice Harris)表示，今日青少年是在焦慮時代長大。他們生活在一個學校裡互相比較、霸凌、「害怕錯過」(fear of missing out)、以社交媒體點擊「讚」(like)次數來衡量成功的環境，還有同儕壓力，大部分來自社交媒體使用。當同儕不再僅是同學、而是數百萬其他人時，壓力更大。

現今16-26歲世代青少年不必成為奧運選手等國際焦點，就能在社交媒體驗新壓力來源，力道超出前幾世代傳統期許在體育、學術、表演藝術與職業獲得成功的壓力。這個年齡層自最年輕的千禧一代到Z世代，在一個動盪社會政治環境成長。

根據「美國心理學會」(American Psychological Association)發表「在美國的壓力：Z世代報告」，包括持續疫情的不確定性、槍枝暴力、氣候變遷、快速轉變的社會氛圍、種族主義及性別侵犯，都被證明會對心理健康造成影響。美國疾病與控制中心於2021年4月公布「發病與死亡周報」指出，Z世代青年焦慮與憂鬱症狀增加，18-29歲年齡層族群有超過半數經歷焦慮和憂鬱。

專家認為，青年焦慮憂鬱症狀激增，剛開始發現問題時，立即尋求支持相當重要。拜爾絲與網球超級巨星大阪直美(Naomi Osaka)、游泳奧運選手菲爾普斯(Michael Phelps)在世界舞台分享他們的故事，人們對心理問題的了解也隨之增加。赫瑞斯表示，提高對心理健康的認識，相當重要，並增加公平、可獲得與可用的治療機會，期望藉著拜爾絲和大阪直美的故事，鼓勵民眾在需要時尋求協助。

此外，這一代與上幾個世代最大不同之處之一，就是社交媒體在生活中無所不在。儘管今日社交媒體文化可提供交流來源，也可放大年輕人日常壓力。

專門研究兒童、青少年與年輕族群焦慮與情緒障礙的臨床心理學家、哥倫比亞大學焦慮症與相關疾病診所主任艾爾巴諾(Anne Marie Albano)指出，年輕人在顯微鏡下成長，這在過去從未發生過。她分析，自出生開始，他們的父母就在Instagram、YouTube分享孩子照片與視頻，孩子的生活公諸於眾。

「皮耶研究中心」(Pew Research Center)報告指出，18-29歲年輕人族群中，有48%是每天持續在線上。2021年7月發表在「創意教育」(Creative Education)期刊的研究顯示，Z世代社群媒體小工具成癮，是導致心理健康問題的原因之一。根據「美國心理學會」2019年發表在「異常心理學」雜誌(Journal of Abnormal Psychology)研究，經常使用社交媒體者，更有可能經歷網路霸凌，其與憂鬱、自殘、自殺想法有關。

艾爾巴諾認為，孩子們在社交媒體如何展現自我的方式，面臨巨大壓力。一方面，他們必須是最酷的，並且自朋友獲得最多的「讚」。於此同時，也必須平衡，不要跨越那條父母與其他成人所說「大學與未來雇主將會看到在抖音(TikTok)所分享內容的界線。這些都增加年輕族群的壓力與困惑，他們在生活中還須面對其他壓力來源，例如自我認同。

美國 心理健康 東京奧運

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