超級食物蘑菇熱量低 有6大驚人功效

營養專家表示，吃蘑菇有益健康。(Getty Images)

蘑菇被許多人視為是一種超級食物，臨床營養師吉萊絲派(Kristin Gillespie)表示，蘑菇熱量很低、富含強大營養成分，包括纖維、維他命、礦物質與抗氧化劑，有益健康。紐約 註冊營養師史提芬諾(Nicole Stefanow)也說，若想為健康加把勁，可嘗試在餐點添加蘑菇。以下是吃蘑菇的6大項驚人功效：

1.蘑菇富含維他命D。數據顯示，美國 有41.6%成人缺乏維他命D。雖然維他命D的傳統天然來源是陽光，蘑菇則有提供這個必須營養素的魔法：澳洲近來發表研究指出，蘑菇可提供日常維他命D需求的50-100%。吉萊絲派表示，美國人常見維他命D缺乏症，它與疲勞、骨骼健康損害、免疫功能降低，以及增加罹患慢性病包括特定類型癌症風險有關。透過提供大量維他命D，蘑菇有助對抗這些與維他命D缺乏症相關的病症。

2.蘑菇有助填補飲食營養不足。史提芬諾表示，蘑菇是許多微量營養素的重要來源，這些微量營養素在典型的美國飲食中經常被攝取不足，吃蘑菇可幫助滿足微量營養素需求，並且不會增加卡路里、脂肪或鈉。

3.蘑菇可以對抗發炎。吉萊絲派表示，蘑菇提供抗發炎特性，富含硒(selenium)，這是一種具有強大抗氧化特性的營養素，有助於減少發炎。蠔菇(Oyster mushrooms)與其他種類蘑菇相比，提供更多抗發炎特性，因為具有豐富β-葡聚醣(beta-glucan)含量。

4.蘑菇能支持腸道健康。良好腸道健康對整體健康相當重要。蘑菇可提供幫助。因為蘑菇含有大量纖維，吉萊絲派指出，許多研究也顯示，蘑菇可產生強大益生菌(prebiotics)。益生菌不僅有助於促進消化與整體腸道健康，且能提供其他健康益處。此外，蘑菇也有助於改善糖尿病 ，營養師卡博(Krissy Carbo)列舉有關蘑菇與糖尿病研究報告指出，香菇(shiitake mushrooms)有利於改變腸道細菌環境，改善胰島素細胞。

5.蘑菇可減少憂鬱風險。沒有一種食物可治癒精神健康疾病，但部分證據顯示，健康飲食可減少憂鬱風險，蘑菇可能是支持腦部的利器。史提芬諾表示，根據最近研究，吃蘑菇的人有較低機率罹患憂鬱症。研究人員將此歸功於構成蘑菇的許多生物活性化合物，包括維他命B12、抗氧化劑和抗發炎化合物。

6.蘑菇有助支持免疫力。營養師暨糖尿病衛教師拉格斯(Marie Ruggles)表示，蘑菇是「食物即藥品」(food-as-medicine)概念的代表縮影。蘑菇的藥用特性已沿用超過2000年。從烹飪角度來看，蘑菇可作為煮湯與炒菜添加風味；自醫學方面來看，蘑菇含有可在多個層面活化免疫活性的化合物，富含廣泛的生物活性物質，最值得注意的是其免疫增強β-葡聚醣(beta-glucans)。由於眾多有益健康理由，拉格斯建議民眾每周至少兩次在餐點中食用蘑菇。