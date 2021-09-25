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蘋果於庫比蒂諾再買樓 提供上千職位、臨時住房

記者王子涵／聖荷西報導
蘋果公司位於北聖荷西的新辦公樓。（谷歌地圖）
蘋果公司位於北聖荷西的新辦公樓。（谷歌地圖）

上個月，蘋果公司剛剛宣布將在北聖荷西建立將近30萬呎的新辦公園區，24日又宣布花費4億5000萬元購買下位於庫比蒂諾市的多座建築，繼續擴大在矽谷的影響力。

根據聖克拉拉縣檔案辦公室的記錄，這五座剛剛被買下的大樓原先一直被蘋果公司租賃，其成交價格也創造了蘋果公司房產購買的最高紀錄。蘋果公司將以現金的形式付款，足以體現公司的「財大氣粗」。

購買新的房產，緩解矽谷現如今的擁擠狀況，似乎是各大科技公司的一直做法。包括Google、臉書、推特等科技公司在內都在北聖荷西地區有所斬獲。聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）曾表示：「聖荷西有足夠的科技人才支持他們的到來。」

蘋果在聖荷西北部的辦公室將會為當地創造上千個工作機會，並成為一個多功能用途的科技中心。蘋果的擴張計畫還包括了為辦公區域附近的無家可歸人士建造臨時性住房的方案。

聖荷西市長李卡多表示：「很高興蘋果來到聖荷西市。他們對當地居民的承諾是強有力的，當地無家可歸人士得到了很慷慨的幫助與支持。」根據蘋果的計畫，辦公園區內的一部分房屋將被改造成可負擔性住房，供給當地需要幫助的居民。

新址附近就是Google的新辦公區域，名叫中點（Midpoint）。Google宣稱，中點辦公園區將是一處綠色環保、步行為主的區域。這些新的建築項目都預示著，科技世界在把他們的目光投向北聖荷西。

「所有位於矽谷的科技公司都在為未來作者打算。」某矽谷房地產公司主管桑德林（Dave Sandlin）表示，「不久的將來，人們會返回辦公室工作，他們將在這些新的辦公場所中，繼續創造奇跡。」

聖荷西 蘋果 矽谷

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