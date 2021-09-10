蘋果9月新產品發表會 仍將保持線上形式

蘋果公司新一代產品發佈會定於9月14日召開。（蘋果官網截圖）

蘋果 公司新一季的產品發表會在下周召開。公司在周二發出了線上發表會的邀請，主題為California Streaming。儘管發佈會仍會在位於庫比提諾市的蘋果公園舉行，但是並沒有向之前預測的以實體活動方式進行。

每年9月份產品發表會的重頭戲便是新一代的iPhone 系列，今年的發表會也不會例外。儘管去年iPhone 12發表會由於疫情 大流行的影響被推遲到10月舉行，但今年的發表會將回復常態，定於9月14日召開。

除了新一代的iPhone 13系列，蘋果公司還將推出第七代Apple Watch，並搭載全新的健康功能以及更好的電池續航能力。下一代的蘋果耳機Airpod第三代也將在本次發表會展出，新的系列將繼承Airpods Pro的空間音效支持以及觸摸控制功能。

根據眾多科技媒體爆料，蘋果公司將會對iPhone 13的相機系統全面升級。iPhone 13與更經濟的iPhone 13 mini可能會將後置攝像頭以對角線的方式設計，這可能是為更大的傳感器而留出空間。同時，專業版本iPhone 13 Pro型號的後置攝像頭數量仍然會保持3個，不過尺寸可能會各有不同。攝像頭有可能會置於一個更厚的凸起內，從而提高鏡頭防抖的能力。

根據彭博社的消息，新版本的iPhone屏幕刷新率，全新的5G芯片，電池，衛星技術在內的眾多功能都有升級。

除此之外，蘋果IOS系統的全新版本IOS 15同樣受人矚目。今年早些時候，蘋果公司就預告了該系統的更新，包括在用戶需要聚精會神時開啟免打擾模式，FaceTime中共享屏幕的功能，以及電子駕駛執照和疫苗驗證的應用支持，該系統會在發表會上與其他產品一起發表。