北美台灣新創論壇 16團隊線上展演

重量科技（KryptoGo）區塊鏈防洗錢工具，讓銀行在防洗錢過程中連中文都可以辨識。（北美台灣新創論壇提供）

由北美台灣 工程師協會、台灣科技新創基地矽谷辦公室舉辦的年度新創展演「北美台灣新創論壇」，將於9月9日、10日線上登場。除了有前Evernote創辦人Phil Libin，和剛上市的電商公司Boxed的創辦人Chieh Huang擔任講者，更有在台灣和美國 、十六家台灣創業家創立的科技新創團隊，進行簡報展演。

新創團隊中，有已經被矽谷知名加速器「柏克萊加大SkyDeck」及「Plug and Play」選上的團隊，也有前臉書主管創立的公司，團隊簡報後還有十名美國知名投資人進行講評，民眾更可以到虛擬展會和創辦人面談。投資人及民眾可上https://utstartup.net免費報名。

這次活動參加的團隊實力堅強，有不少前科技巨頭主管、名校教授創立的公司，例如人工智慧 男裝租賃訂閱平台Taelor，就是由前臉書產品經理、美國西北大學講師「矽谷阿雅」鄭雅慈（Anya Cheng）創立。Taelor讓忙碌的男生穿好看又不用買衣服，為環保盡一分力。

幫美國公司在台灣招募工程師的公司Worca的創辦人吳家宇（Jack Wu）曾是英特爾工程師。可攜帶式過敏原測試器ALLIS by TFT的創辦人陳雯灝過去任職台灣中研院博士後研究員，並曾至美國哈佛大學分享偵測癌症的系統。影片製作暨人工智慧自動剪接軟體FilmIt的創辦人吳芠萱（Kari Wu）則曾是奧多比的產品經理。

另外，也有不少新創是畢業於柏克萊加大旗下新創加速器Berkeley SkyDeck的團隊：愛飛媒平（A.V. Mapping）是一站式影像音樂媒合、授權平台，藉由人工智慧的影像和音樂分析，大幅提升影片後製與聲音處理工程效率。奎景運算科技（Avalanche Computing Taiwan Inc.）是加速人工智慧運算速度與開發的工具。

還有頂尖加速器Plug and Play的畢業團隊，像是睿加科技（AIPLUX）提供一站式自助商標註冊平台，讓中小企業及創業家可以在進行跨國行銷前，迅速取得商標與品牌保護。讓註冊IP不再是有錢企業的專利。區塊科技（BlockChain Security）用區塊鏈幫助屋主蒐集證據、打贏官司、趕走惡霸房客。重量科技（KryptoGo）幫銀行在防制洗錢上更有效率，以嶄新技術獲得台灣兆豐金海外分行金融監理平台訂單。米菲多媒體（MAKAR by Mind & Idea Fly）讓老師可以輕鬆剪輯、製作增廣實境影片。

新創展演將跨足各類高科技，包括人工智慧、區塊鏈、物聯網、半導體，也融入了環保趨勢。北美台灣工程師協會會長Rex Chen表示，雖然在矽谷，新創簡報展演活動很多，但這是唯一鏈結在台灣及美國、由台灣人創立的新創，以及台矽雙邊投資人與科技人的活動。

北美台灣新創論壇介紹，這次活動高規格請到前Evernote創辦人，和人稱「史上成長最快電商」Boxed創辦人，還有十位創投講評，部分活動將用視訊工具 mmhmm，讓簡報像博恩夜夜秀，還在虛擬展會平台Filo上有各式攤位，「活動是高科技，又結合各大社群，保證論壇有趣，並讓與會者收穫滿滿。」