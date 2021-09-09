員工還想在加上班 矽谷難回疫情前常態

矽谷企業發現，遠距工作開始容易結束難。（美聯社）

新冠疫情 爆發後率先採取遠距工作 的科技公司，現在正面臨新的挑戰：如何、何時、甚至是否應將長期隔離的員工帶回專為團隊合作而設計的辦公室。

商用軟體公司Salesforce在全球擁有約6萬5000名員工。人事長海德（Brent Hyder）說：「我以為這段遠距工作時間是我職業生涯中最具挑戰性的一年半，但事實並非如此。事實證明，讓一切重新回歸到它必須有的狀態，是更困難的事。」

Delta變種病毒 的快速傳播讓這個過渡過程變得複雜，打亂了許多科技公司原訂在勞工節前後要求員工返回辦公室的計畫。微軟已經將計畫延後到10月，蘋果、Google、臉書、亞馬遜和愈來愈多公司已決定延後到明年。

根據科技公司如何對重返辦公室政策定調，可能將對其他行業產生連鎖效應。哥倫比亞大學經濟學副教授布卓（Laura Boudreau）預測，雇主下一步行動將重新定義人們工作的方式和地點。布卓認為，遠距工作已經不再只是一件暫時性的事。疫情持續得愈久，就愈難要求員工回到辦公室，尤其是讓他們全職待在辦公室。

由於大部分的科技工作都圍繞著數位和網路產品，都是為了遠距工作量身定製的。然而，大部分大型科技公司都堅持，他們的員工應該準備好在疫情結束後，每周到辦公室工作兩到三天，主要原因是：科技公司長久以來一直認為，員工聚集在一起可以交換想法、激發在隔離時不可能產生的創新。這正是科技巨頭投資數十億元興建企業園區的原因之一。

商用軟體公司Twilio的人事長雷克（Christy Lake）表示，這種「飲水機創新」概念（water cooler innovation）被誇大了。她說：「沒有數據支持現實生活中存在這個情況，但人們都相信。你不能把精靈放在瓶子裡，然後告訴大家：『你必須回辦公室，否則創新就不會發生。』」

席川（Ed Zitron）經營一家服務科技企業的公關公司，對他而言，這個信條聽起來像陳腔濫調。他認為，辦公室是用來滿足既得利益的管理者，他們將員工聚集在一起，「就可以看著這些他們擁有的人而感覺良好，享受權力的滋味」。

允許員工混合遠距和辦公室工作的方式，在科技業中已被廣泛接受，尤其是薪資最高的大型企業。灣區7月中旬對超過200家公司進行了一項調查，近三分之二的公司表示，他們希望員工每周有兩到三天可以到辦公室上班。在疫情發生之前，這些公司有70%要求員工必須到辦公室上班。