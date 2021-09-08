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推動罷免教委 舊金山家長遞交24萬請願書

記者李怡／舊金山報導
志願者們正在將8萬多份請願書，遞交到舊金山選務處確認。（記者李怡/攝影）
志願者們正在將8萬多份請願書，遞交到舊金山選務處確認。（記者李怡/攝影）

舊金山為罷免教育委員而簽署請願書運動告一段落。罷免運動的積極參與者林文傑和一眾志願者，7日將24萬多份請願書遞交到了舊金山選務處。這一力量將會決定聯合學區是否面臨改朝換代。

對於簽署了24萬份請願書這個結果，林文傑表示很欣慰，說這代表了華人家長在積極表達自己的訴求，這也是他想通過這次活動想喚醒華人社區，積極出來投票。

他表示，整個簽署活動是非常困難的。他奔走了很多家英文、華文媒體和社交網站，鼓勵更多的家長站出來，保護孩子们的學習權益，創造更多有利於華裔後代成長和受教育的環境。

林文傑說，他認為聯合學區的官員應該要為了學生，為了更好的教育，而不是給學生帶來「情緒傷害」（emotional harm）與「學習缺失」（learning loss）。更重要的是，他認為許多的改革是影響深遠的，絕不能兒戲，因此自己「一定要出聲」。

聯合學區目前深陷爭議。因為疫情校園關閉，學生只能在家上網課，學習效果暫且不論，讓大多數孩子們的情緒和精神狀態受到了很大的影響。此外教委涉及歧視亞裔的言論、公立名校的改革過程、學校的除名過程，都激怒眾多家長，因此發起罷免運動。

學生家長也是本次請願活動的義工志願者招霞表示，「學校應該做好線上、線下授課的雙重準備，根據目前家長們的意願是一半希望孩子上網課，一半希望返校上課。現在的網絡系統如此發達，是有辦法做到的，而不是二元對立的。過去一年多的時間裡，舊金山教委是極其不負責任的，沒有做任何為學生考慮的積極行為，只是一味的要求學生返校」。

現場有志願者表示道，亞裔學生在舊金山公立學校的佔比為四成左右，華裔家長的聲音不能被淹沒。本次8萬多份請願書中，華裔家長的簽署比例占到三分之一。

志工表示，希望更多的華人居民們加入投票，發出自己的聲音。可訪問https://www.recallsfschoolboard.org/petition-packets#print-petition

林文傑是香港移民，移民來美之前供職於香港廉政公署（ICAC），精於執法與調查。過去幾個月。他活躍於罷免簽字徵集運動，積極在社交媒體、傳媒、集會上發聲。

林文傑與本次罷免活動的志願者們。（記者李怡/攝影）
林文傑與本次罷免活動的志願者們。（記者李怡/攝影）

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