阿拉米達學區學生 每月測2次新冠 室內外都要戴口罩

阿拉米達聯合學區批准一項計畫，對所有未接種疫苗的學生加強COVID-19測試，每月至少兩次。（電視新聞截圖）

在上周四晚上的特別學區 董事會會議上，阿拉米達聯合學區批准了一項計畫，即對所有未接種疫苗的學生加強COVID-19測試。這個被其他學區稱為COVID 「監控測試」的項目，將在整個學區的每個校園進行，每月至少兩次。

「我們這樣做不是為了要逮住每一個病例，而是為確保能遏阻和防止病毒傳播，學區總監司庫德利（Pasquale Scuderi）說。「這是我們為保證每周正常開課所必須跨越的一個較大的障礙。」

阿拉米達聯合學區保留著該學區學生和工作 人員COVID陽性病例的病例監控，管理人員說，到目前為止，發生在幾所學校的少數病例並不是源於學校，而是來自更廣泛的外部社區。

由於12歲以下的孩子還沒有資格接種COVID疫苗，該區絕大多數的小學生將被納入每月兩次的測試計畫中。

許多家長對增加測試表示贊賞。「這是為了減少傳播。我們希望孩子能夠回到這裡進行互動，與老師在一起，」

Ruby Bridges小學一名幼兒園學生的家長斯倫寶（Allison Sirumbal）說。開學後不久，她兒子所在年級有一名學生的檢測結果呈陽性，她的兒子沒有生病，而且已經在學校接受了兩次檢測。斯倫寶補充說，她對學區為孩子們保持健康及能夠上課所采取的任何措施都感到高興。

學區總監表示，阿拉米達縣的學生在室內和室外都必須戴口罩，並接受COVID檢測。（電視新聞截圖）

司庫德利說，為學區9000多名學生提供測試和聯絡人追蹤，這其中有大量的工作要做。他表示，學區正在增聘七名工作人員和一個主任級行政職位，以便在該區 「真正創建一個整體測試基礎設施」。他說，學區董事會批准使用州和聯邦COVID紓困金來資助這些額外的職位。

「我們的業務和行政人員中，有些花了20到30個小時的額外時間，只為了做好這項工作，來為我們提供在這個時候必須要有的額外保護層，」司庫德利說。「這很值得，但工作量是很大的。」

來源：KTVU FOX 2 San Francisco

阿拉米達學區董事會還在周四晚上的特別會議上投票，要求校園裡包括學生和教師在內的每個人，室內和室外都要戴口罩 。只有學生在吃點心和午餐時間，在保持社交距離時可以「摘下口罩」。

根據加州公共衛生局的指導方針，加州所有學校都被要求在室內戴口罩。然而，包括屋崙和比德蒙聯合學區在內的許多灣區學區已經超越了州政府的要求，實施在戶外戴口罩的政策。

五歲的卡斯蒂略（Leonardo Castillo）說，他在學校時不介意在外面戴口罩，並解釋原因：「冠狀病毒真的很糟糕。我不想感冒、發燒或頭疼」。