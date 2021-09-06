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健康減肥小心6大誤區 別再中招

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每當人們想要減肥的時候，總希望能夠有快速的方法，可以讓自己馬上就瘦下來。所以這個時候往往會相信很多的快速減肥的謠言，導致自己進入減肥的誤區。所以為了更健康的減肥，避免這些減肥謠言也是很重要的。

關於減肥要避開哪些誤區？

1.減肥就要少吃點

要控制的是攝入的熱量，而不是攝入食物的多少。當攝入的熱量少於輸出的熱量的時候，這就可以幫助身體很好的消耗脂肪。但是如果經常不吃或者吃的少的時候，連最基本的營養均衡和飽腹感都達不到，怎麼能夠健康呢？

2.減肥速度越快越好

每個人都希望有快速的減肥方法，恨不得一天就能瘦下去，其實長胖也不是一天就長胖的，減肥也不能一天就減下去。過快的減肥方法不但反彈快，而且對身體也是百害而 所以還是要選擇科學的，適合自己的減肥方法，慢慢來，才能夠保證身體健康。

3.減肥就是降低體重

人之所以 所以減肥並不只是要減體重，而是要減掉身體裡多餘的脂肪。當快速的體重下降的時候，很可能減掉的是身體裡的水分和蛋白質，所以不應該只追求體重上的變化，還應該關注體脂率和身形的變化。

4.堅持做運動就能減肥

通常都會說減肥的時候要管住嘴，邁開腿。所以單純的只是運動，不控制飲食，也很難達到減肥的目的。運動確實能夠增加我們的能量的消耗，但是如果攝入能量過多，依然達不到減肥的效果。如果能夠合理的控制飲食，不需要運動，我們也能夠減肥。

5.可以局部瘦身

脂肪的堆積和分解的是身體正常的代謝過程，是人們無法控制的。如果不是抽脂手術的情況下，是沒有辦法做到局部瘦身的。

6.身材越瘦越好

現在越來越多的人追求以瘦為美，但是忘了最重要的一點就是健康。要對自己的身體有一個標準，合適自己的才是最好的，沒有必要太過嚴格的要求自己。過於瘦的身材，不但會影響

以上總結的6點減肥謠言，相信很多人都中招了，避免減肥謠言才能夠做出更正確的判斷，才能夠選擇更適合自己的健康的科學的減肥方法，更快的讓自己達到減肥的效果。

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