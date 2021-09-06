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報告：逾半數美國人與疼痛共處 背痛最常見

編譯組／灣區電
報告指出，全美有超過半數民眾日常生活與疼痛共處。(圖取自臉書)
報告指出，全美有超過半數民眾日常生活與疼痛共處。(圖取自臉書)

根據「國家健康統計中心」(National Center for Health Statistics)報告，有超過半數的美國人、58.9%的成人在生活中與疼痛共處。背痛是最常見的疼痛，過去3個月影響了五分之二美國成年人。

俄亥俄州大學維克斯納醫療中心(Ohio State University Wexner Medical Center)疼痛醫學專家路克醫師(Whitney Luke)表示，調查報告的內容顯示了醫界長期以來所見到的數據。許多因素都會引起慢性疼痛，剛開始可能是因為身體某個部位受傷，再加上生活方式如缺乏活動、睡眠不佳、壓力、吸菸與無法控管的憂鬱及焦慮，都可能引起疼痛。

背痛在老年人、女性、白人與家庭收入較低者更為常見。近3個月有39%受訪者表示背痛，其中多數是年紀較長者；44%是45-64歲族群、45%為65歲以上老年人。女性比男性更容易出現背痛，比例分別為40.6%、37.2%。白人與黑人背痛比例分別為42.7%、35.8%；西班牙裔31.2%、亞裔24.5%。家庭收入低於聯邦貧窮水平100%族群中，有44.8%成人背痛。

65歲以上年長者比其他年齡層更容易出現疼痛，除了高比例背痛外，其中有42%手臂、手部或肩膀疼痛。在全部年齡層中，有30.7%出現背痛以外的疼痛。老年族群有50.3%受訪者出現臀部與腿部疼痛。路克指出，由於醫療突破與管理，人們可活得更長久，但不代表我們的身體是被設計活到90或100歲。

根據行銷與消費者數據機構「Statista」資料，1920年美國人平均壽命為53歲，2020年增至78歲。不幸的是，身體正在耗損，活得越長，關節與脊椎出現更多關節炎疾病，也導致疼痛。隨著年齡增長，睡眠不佳也可導致疼痛。

生活在聯邦貧窮線以下的家庭成員，會增加疼痛的可能性。根據「2021年健康與人類服務指南」(2021 Health and Human Services (HHS) Guidelines)，個人的聯邦貧窮水平是家庭收入1萬2800元、四口之家收入為2萬6500元。根據報告，生活在收入貧窮線以下的族群，更容易有背痛、髖部和腿部、手臂與肩膀疼痛。

路克指出，許多研究都顯示，社經狀態與疼痛有高度關聯性。為何生活在貧窮中的民眾，更容易經歷疼痛？也可能因為無法獲得其他慢性病的醫療保險，或是因為經濟狀況而焦慮失眠，成因相當複雜。

一般民眾若缺乏活動，也會引起慢性疼痛。路克指出，當身體長期不活動，導致慢性疼痛循環。當想從事更多活動，卻因為身體虛弱且疼痛、就會減少活動，如此惡性循環會導致更多疼痛。醫師認為，有時可藉著改變心態來改善，有時疼痛並不代表有害，接受它可能有幫助。她建議，可與醫師討論提高活動程度的安全方法，找到喜歡的運動計畫。

路克醫師表示，若生活總是承受身體疼痛，應立即約診和醫生討論症狀，並進行適當檢查診斷。例如，若膝關節或髖關節發炎嚴重，可能需要進行膝關節或髖關節置換手術。醫生可能會提出非手術干預建議治療，例如在關節注射治療髖部能痛，或硬膜外注射類固醇治療背痛。此外，改變生活方式也能有助改善疼痛，包括保持健康體重、飲食、改善睡眠與積極運動、戒菸。

美國 俄亥俄州 醫療保險

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