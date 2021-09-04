蘋果斥資數百萬安置遊民 提供健康、工作輔導

蘋果公司斥資數百萬美元清理其聖荷西地產上遊民營地，並將他們安置在汽車旅館。（美聯社）

蘋果 公司採用了不同尋常的親力親為的做法，本周將幾十個無家可歸者從其地產上的營地遷出，將其中許多人安置在汽車旅館 ，並出資提供輔導及其他服務。

在這家科技巨頭的要求下，外聯人員周五（9月3日）正在重新安置剩餘的幾名遊民，關閉這個在過去一年中已經發展成為一個由房車、汽車、帳篷和大約200噸垃圾組成的無序迷宮的營地。

非營利組織HomeFirst的首席執行官厄頓（Andrea Urton）說，每個居民都可以在汽車旅館住上9個月，另外還有12個月的個案管理服務，以幫助解決成癮、心理健康、長期住房計畫等問題。

蘋果公司為此花費了數百萬元。聖荷西市也計畫於下周二（9月7日）在Vista Montaña開設緊急安全停車點。作為第三種選擇，營地居民還可去聖他克拉拉縣最大的無家可歸者收容所Boccardo地區接待中心。

蘋果公司在2019年承諾25億元用於解決該地區住房和遊民危機，該舉措是其中一部分。厄頓說，對於怎樣幫助灣區五個縣約三萬名遊民，蘋果公司為眾多私營公司做出了優秀的榜樣。

有的遊民對蘋果的這一舉措表示歡迎，希望汽車旅館的住宿能提供一個休息、休整，甚至找到工作的機會。有的因為自己有房車或其他車輛，不想與之分開，拒絕去汽車旅館，想去新的安全停車點上碰碰運氣。

厄頓說，蘋果公司的資金還將為遊民提供衣服、食物和其他任何他們需要的東西，甚至還為一位沒有牙齒的居民進行牙科治療。她希望在有了一個安全的睡眠場所，基本需求也得以滿足後，遊民將能夠專注於治療他們的身體疾病和改善心理健康。她說，到九個月結束時，一些沒有工作的人可能已經準備好就業。

但蘋果公司並沒有為任何人提供長期的解決方案。「這就是這種情況下不幸的現實」，厄頓說。即便如此，她也希望更多的公司能夠效仿蘋果正在採取的步驟。「很明顯，各市、縣甚至州政府都沒有足夠的資源來解決遊民問題。但如果他們與財大氣粗的公司合作，前景會相當樂觀，她說。