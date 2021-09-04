不滿史丹福大學防疫政策 宿管員罷工抗議

圖為史丹福大學宿舍區域。（史丹福大學日報）

史丹福大學 28幢學生宿舍樓中超過100名的宿舍管理員，日昨晨間發起罷工示威活動，抗議校方在疫情 防護、疫情津貼、以及新修訂的飲酒、藥物的政策上沒有滿足他們的需求。本次抗議活動極大地反映出學生員工和校方的巨大分歧，並且當新生來到校園僅僅兩周後，矛盾更是被激化。

據了解，此次抗議活動的起因主要有兩個方面。第一，就是疫情的因素。

隨著新生陸續入住校園，在開學前兩周內，史丹福大學就查出至少10名新冠病毒感染者。其中一人是在參加完112名宿管線下培訓後確診。

儘管在會議前，員工已經向校方反映了他們的擔憂，並聯名寫下一封郵件申請線上培訓的可能。但校方僅將培訓活動中的一天改為線上，其他安排並不做改變。這樣敷衍的態度遭到宿管員工的質疑。

學生員工還要求對他們在開課前參加的兩周培訓工作 給予補償，標準為每小時18元。目前，學生員工的培訓包括在助教津貼中，一年的津貼定為1萬1400元，但不包括食宿。

第二，就是在1日正式開始執行的酒精和藥物的條例。

在修訂之前，史丹福大學並未對未成年人是否能在本科生宿舍飲酒有所規定或干預，而這也變成學校非官方但長期存在的「開放政策」。但修訂後，宿管工作人員需要向大學報告並記錄未成年人的飲酒情況。宿管群體希望，校方可以保持原來的規定，將保障學生的健康為首要任務，而不是單純的紀錄和匯報。

校方發言人哈里斯（Pat Harris）表示，宿管團隊和大學之間良好的溝通是長期以來所保持的優勢。她指出，大學計畫重新建立宿管招聘與培訓部門，並重新建立與宿管團隊的關係，以表校方達誠意。