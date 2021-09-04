我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

不滿史丹福大學防疫政策 宿管員罷工抗議

記者王子涵／聖荷西報導
圖為史丹福大學宿舍區域。（史丹福大學日報）
圖為史丹福大學宿舍區域。（史丹福大學日報）

史丹福大學28幢學生宿舍樓中超過100名的宿舍管理員，日昨晨間發起罷工示威活動，抗議校方在疫情防護、疫情津貼、以及新修訂的飲酒、藥物的政策上沒有滿足他們的需求。本次抗議活動極大地反映出學生員工和校方的巨大分歧，並且當新生來到校園僅僅兩周後，矛盾更是被激化。

據了解，此次抗議活動的起因主要有兩個方面。第一，就是疫情的因素。

隨著新生陸續入住校園，在開學前兩周內，史丹福大學就查出至少10名新冠病毒感染者。其中一人是在參加完112名宿管線下培訓後確診。

儘管在會議前，員工已經向校方反映了他們的擔憂，並聯名寫下一封郵件申請線上培訓的可能。但校方僅將培訓活動中的一天改為線上，其他安排並不做改變。這樣敷衍的態度遭到宿管員工的質疑。

學生員工還要求對他們在開課前參加的兩周培訓工作給予補償，標準為每小時18元。目前，學生員工的培訓包括在助教津貼中，一年的津貼定為1萬1400元，但不包括食宿。

第二，就是在1日正式開始執行的酒精和藥物的條例。

在修訂之前，史丹福大學並未對未成年人是否能在本科生宿舍飲酒有所規定或干預，而這也變成學校非官方但長期存在的「開放政策」。但修訂後，宿管工作人員需要向大學報告並記錄未成年人的飲酒情況。宿管群體希望，校方可以保持原來的規定，將保障學生的健康為首要任務，而不是單純的紀錄和匯報。

校方發言人哈里斯（Pat Harris）表示，宿管團隊和大學之間良好的溝通是長期以來所保持的優勢。她指出，大學計畫重新建立宿管招聘與培訓部門，並重新建立與宿管團隊的關係，以表校方達誠意。

史丹福大學 疫情 工作

上一則

眼下縫4針、打斷3顆牙…沙加緬度女毆空服員 被控重罪

下一則

山火風險 或衝擊南太浩湖房市

延伸閱讀

2惡犬襲擊 68歲華裔散步途中受重傷

2惡犬襲擊 68歲華裔散步途中受重傷
房東拒收補償金 年輕夫妻慘遭驅逐

房東拒收補償金 年輕夫妻慘遭驅逐

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

全美42州新冠確診率上升 14州死亡率增加50%

全美42州新冠確診率上升 14州死亡率增加50%
12歲男童從校車下來突被狗咬 半邊臉皮不見

12歲男童從校車下來突被狗咬 半邊臉皮不見

熱門新聞

屋崙29日發生一起搶劫，劫匪開槍打中交錢出來的受害者。截至8月中，警局繳獲大量非法槍枝。（取自屋崙警局推特）

北加奧克蘭男子家門口被搶 交錢後遭劫匪開槍

2021-08-30 17:51
加州衛生廳的「我的疫苗記錄」門戶網站：https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov。頁面有簡體中文的服務。（加州衛生廳官網截圖）

加州疫苗電子證明「最有效」上網可申請

2021-08-30 02:19

金山人語／送別林伯真老師

2021-08-26 02:10
「卡爾多山火」跨越塞拉內華達山脈進入太浩湖盆地，當局對南太浩湖發出全面撤離令。（美聯社）

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

2021-08-31 02:20
面對數以千計的訴訟，嬌生將下架這款備受爭議的產品。（Getty Images）

嬌生產品致癌 判賠矽谷女子2600萬

2021-08-28 16:15
美國加州舊金山為緩解節節上升的槍枝暴力事件，正計畫試行每月付300美元給很有可能槍擊他人的民眾，鼓勵他們把槍放下，並且成為更有社會建設性的一分子。資料畫面。路透

舊金山阻槍擊案出奇招 將試行月付300元給可能開槍居民

2021-09-02 07:00

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情