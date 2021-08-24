返校國際學生打疫苗規定 灣區大學有彈性

灣區大學為返校國際學生大開疫苗接種方便之門。（美聯社）

對於自疫情開始以來首次返回灣區 的國際學生來說，能夠保證接種新冠疫苗 是一個獨有的好處，因為在他們的祖國還做不到這一點。他們在機場、藥店，甚至在校園裡都能打到疫苗，這與世界上大部分地區形成鮮明對比，那裡疫苗供應不足導致接種拖延，難以推廣。

從菲律賓回到灣區讀大三的聖克拉拉大學國際學生達爾紮（Laura Darza）對接種過程之簡單深感意外，她所要做的只是花幾分鐘時間在網上預約，然後去當地的CVS：「得到它太容易了」；而在菲律賓接種疫苗的過程可稱是一種折磨。

美國 是世界上為數不多的，能擁有足夠劑量為其人口接種疫苗的國家之一，甚至可以考慮額外的補強針；然而只有大約一半的美國人完全接種了疫苗，另有10%的人部分接種了疫苗。即使在灣區，75%的符合條件的居民已經完全接種，也有未使用的疫苗被扔掉。

由於高度傳染的Delta變異株導致病例率上升，包括加州大學和加州州立大學在內的灣區許多大學，都要求校內學生全面接種疫苗。但學校正在為來自疫苗供應不那麽廣泛的國家的國際學生提供靈活性，允許他們在抵達後自我隔離一周，每周接受測試，直到他們完全接種。一些學校還允許學生出示已接種過的任何世衛組織批准的疫苗的證明，即使這些疫苗沒有被美國食品和藥物管理局批准用於緊急用途也無妨。

但也有學生在本國接種的疫苗並沒有得到世衛組織的批准：來自印度的柏克萊加大大四學生戈因迪(Gurkaran Singh Goindi)已經接種了兩劑印度Covaxin疫苗，他本希望Covaxin能在開學前得到世衛組織的批准，所以「不想再等了」。但Covaxin最終未能得到批准，戈因迪只好於8月23日在柏克萊加大的疫苗診所接受了另一個單劑量的嬌生公司疫苗。

眼看幾周後就要開學，一些國際學生正在權衡他們在抵達美國之前接種疫苗的可能性。史丹福大學高年級學生費雷拉(Daniel Travassos Ferreira)在他的祖國巴西還沒有資格接種疫苗，但他估計可能在9月初抵達灣區之前就能接種第一針；如果不行，他將不得不在抵達後再接種。