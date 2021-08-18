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紐時刊文 剖析推特文化的變革與衝突

編譯組／舊金山電
推特推動改革企業文化，造成員工不滿和恐懼。（Getty Images）
推特推動改革企業文化，造成員工不滿和恐懼。（Getty Images）

戴維斯（Dantley Davis）2019年加入推特擔任設計部副總裁後，立刻就把部門員工聚集在舊金山總部的會議室，告訴他們，推特對待員工過於友善，他要改變現狀。

戴維斯要員工在會議室裡互相批評或稱讚。他說，嚴厲的指責有助推特進步。批評的矛頭很快就在會議室橫飛，多名與會員工哭著離開了這場兩小時的會議。

紐約時報（New York Times）報導，過去兩年，43歲的戴維斯在重塑推特企業文化的工作中，扮演幕後關鍵角色。長期以來，推特產品開發速度一直很慢，在投資人和用戶的壓力下，管理高層得出一個結論：推特的合作環境已經鈣化，使員工不願互相批評。推特認為，戴維斯是解決這個問題的方法之一。

推特內部後來出現的動盪顯示，當企業嘗試大舉改革文化，並將這個責任交給強硬管理者來達到目的時，取捨和衝突就會隨之而起。

作風直率的戴維斯多次與員工發生衝突，他對待員工的方式是推特員工關係部門多項調查的重點，也是執行長多西（Jack Dorsey）抱怨的對象，因為造成太多員工離職。

推特高層承認，戴維斯有時可能做得太過火，但他已承諾在批評員工時會收歛一些。然而，推特高層不但沒有對此向員工表示歉意，甚至授予戴維斯一個更資深的頭銜，還稱，員工的不滿有時是改革的代價。推特人力資源部部長克里斯蒂（Jennifer Christie）說：「這正是我們一直努力推動的推特文化改革。」

目前是推特設計長的戴維斯曾任職臉書和Netflix，推特雇用他後，要求他改革設計團隊，讓設計團隊變得更多元化。戴維斯的作法被推特其他部門視為榜樣，公司也認為，設計部在他的領導下已變得更多元化。

戴維斯經常和員工談到他身為非裔和韓裔混血在科技界遇到的挑戰，和其設計工作獲得的讚譽。他說，他率先涉足新媒體，例如語音推文和聊天，並提倡清理推特上的對話，包括鼓勵人們在分享文章前先閱讀文章。

隨著推特高層努力將公司打造得更強大，緊張關係不只侷限於設計部門，已延伸到相關的研究部門，員工們不斷抱怨士氣低落，更有人擔心自己會成為下一個被解雇的對象。儘管戴維斯強調提供批評性回饋的重要性，但他有時會猛烈攻擊批評他的員工。

紐約時報指出，其他科技公司也有類似推特這樣的內部衝突。例如，今年上市的加密貨幣公司Coinbase禁止員工在上班時談論政治，員工若不同意，就會收到公司的離職方案；Google本月也被國家勞資關係委員會（National Labor Relations Board）指控錯誤解雇抗議公司決定的員工。

推特 紐約時報 工作

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