史丹福大學：學生每周接受新冠檢測 無論有否接種疫苗

史丹福大學要求每周對學生進行冠狀病毒測試，無論接種與否。（美聯社）

史丹福大學 12日宣布，無論學生有否接種疫苗 ，每周都將接受冠狀病毒測試。這使其成為全國為數不多的這樣做的校園之一。

以具高度傳染性的Delta變異病毒株的持續威脅為由，官員在15日學生開始返校之前，在給學生的一封電子郵件中公布了一些新的安全措施：除了強制要求所有返回的學生戴口罩和接種疫苗外，還要求住在史丹福大學校舍或在校園內上課的學生在開學前參加冠狀病毒測試，並每周接受測試，無論他們是否已經接種了疫苗。檢測 結果將在24小時內提供。

該聲明沒有說史丹福將向醫療檢查公司Color支付多少錢。這所私立大學將免費提供測試。大學的新預算計畫稱，該校去年花費了4400萬美元用於冠狀病毒的監測測試。普林斯頓、布朗和耶魯三所大學也將要求至少短期內，對接種過疫苗的學生每周進行冠狀病毒測試。

自2020年3月以來，史丹福大學在學生中累計記錄了270例冠狀病毒確診病例，目前有7個陽性病例與校園有關。在這段時間裡，教職員工中已有498個病例。而就在三周前校方發布消息說，「今年夏天住在校園或經常來校園的學生，在提供了他們完全接種疫苗的文件後，將不必再參加COVID-19檢測和健康檢查」。

聯邦疾病控制和預防中心說，雖然未接種疫苗的人更容易被感染，但接種疫苗的人也會感染和傳播病毒。根據史丹福COVID訊息網站，如果住在校內，那些確診的學生將被要求留在宿舍自我隔離。如果住在其他地方，則不能進入校園。大學還建議對學生的配偶、伴侶和子女進行疫苗接種和測試。未接種疫苗的國際學生將被要求提前七天到校，以完成入校測試及接種疫苗，並有一段時間活動有限制。