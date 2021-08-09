配合僑委會 矽谷中校設台灣華語文學習中心

矽谷中文學校成立台灣華語文學習中心，針對發華裔人士教授繁體中文與具有台灣特色的中華文化。（記者李榮／攝影）

中華民國僑務委員會鼓勵海外踴躍申請設置「台灣 華語文學習中心」，結合更多的歐美地區僑校，教授及推廣具台灣特色的華語文教學，同時也分享自由民主的台灣經驗。矽谷 中文學校成為第一批海外的台灣華語文學習中心，希望針對非華裔人士推廣繁體中文以及台灣中華文化分面的教學。

包括矽谷中文學校校長寇惠風、南灣僑教中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅、僑務委員魏德珍、學務長李希奇等多人都出席了矽谷中文學校台灣華語文學習中心啟動的發布會。

寇惠風介紹，矽谷中文學校台灣華語文學習中心主要是爲了母語非華語的人士所設計，已經有印度裔的工程師報名。中心配合僑委會，推廣繁體的中文教學，並且發揚具有台灣特色的中華傳統文化，同時也希望增進不同族裔之間的交流融合。課程每年分為3個學期，分爲秋季班、冬季班和春季班，每學期班各是9周的課程，由現場實體課和線上教學混合組成，其中還有台灣老師遠距授課。2021年秋季班將於9月份開啟入門班的教學。

寇惠風進一步指出，矽谷中文學校台灣華語文學習中心會開設不同程度的課程，依照程度分爲入門班、初級班、中級班、高級班和商務華語班。招生對象是18歲以上的成人。教材則是僑委會提供的成人華語文教材，學成時也可參加教育部 TOCFL華語文能力測驗，作為能力的證明。

閻樹榮指出，推廣海外華語文教育與文化傳承是僑委會重要的工作項目之一，現在更進一步希望非華裔人士也能加入學習華語。事實上，僑委會計畫成立100間華語文學習中心，而全美第一批台灣華語文學習中心則為五所，矽谷中文學校就是五所之一。他並指出，參加學習中心的朋友，未來可能被邀請到台灣體驗當地的多元文化，另外也會安排歌唱比賽等活動，加強學習的動機與樂趣。

閻樹榮並且表示，台灣與美國的關係近來愈來愈密切，在「台美教育倡議」的架構下，台灣與美國會繼續增加教育方面的交流，擴大合作，期待將台灣打造成外國人學習中文的最佳去處。

魏德珍補充，矽谷中文學校非常認真努力，多年來長期推廣具有台灣特色的正體字華語文教學。希望灣區有更多的僑校，一起按照矽谷中文學校的模式跟進加入，成為台灣華語文學習中心，推廣正體字與華語教學，成為華語文第一品牌。她認為，在職場與工作上，會講第二語言一定會有所加分，「針對非華人推廣正體字、學習中文，對大家都一定是很好的事情。」

詳情可上網：SiliconValleyMandarin.org。