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睡多久才夠？專家：依年齡而異 成人至少7小時

編譯組／灣區電
專家表示，睡眠需求依個人不同，一般建議是每晚睡7-9小時。(Getty Images)
專家表示，睡眠需求依個人不同，一般建議是每晚睡7-9小時。(Getty Images)

需要睡多久才足夠？南加大醫學院肺部、重症與睡眠醫學部門臨床醫學助理教授達斯古普塔(Dr. Raj Dasgupta)表示，睡眠需求依個人不同，一般建議是每晚睡7-9小時，但隨著年齡改變，最佳睡眠時數會發生變化。

史丹福大學精神病學與行為科學博士後學者奇克(Christina Chick)表示，人的一生睡眠需求各不相同。根據美國疾病控制防治中心， 。

睡眠不足與長期健康後果有關，例如罹患心血管疾病、糖尿病、過胖與痴呆等病症較高風險。根據一項最新研究，即使只有一天的睡眠不足，也會損害健康。睡眠不足者可能有焦慮、憂慮與躁鬱症傾向。達斯古普塔指出，睡眠不足有長期健康影響，也會發生急性反應。

達斯古普塔表示，在嬰兒人生第一年，一天可睡17-20個小時。奇克則說，4-12個月大嬰兒一天需要12-16個小時睡眠，包括小睡。梅奧診所精神病學與心理學副教授柯拉(Dr. Bhanu Kolla)指出，1-3歲幼兒則需11-14個小時睡眠；3-5歲孩童需要10-13個小時睡眠；6-12歲兒童需要9-12小時睡眠。5歲以下兒童的建議睡眠時數都包括小睡在內。

柯拉表示，青少年應睡8-10小時。近年來，有關青少年睡眠時數與開始上課時間，引起討論。他指出，當孩子進入青少年時期，自然地喜歡晚睡晚起。這也是學校開始上課時間成為重要爭論焦點，若青少年晚上睡不著，上課開始時間卻和過去維持一樣，就會睡得較少。

達斯古普塔補充說，睡眠的質與量一樣重要。深沉睡眠並達到快速動眼期(REM)，有助於整天的認知、記憶與生產力。快速動眼期是記憶鞏固與儲存的睡眠階段，也讓人可生動地作夢。民眾若睡足夠時數，卻仍感到疲憊，可能代表著未達到此睡眠階段。他指出，大家都低估睡眠的重要性，特別是青少年以及上高中的學生，睡眠特別重要。

對成年人來說，專家們一致認為，7-9個小時是最佳睡眠時數。奇克表示，年輕人可能需要9個小時以上睡眠，因為他們的大腦仍在發展。此外，任何年紀成人因為受傷、疾病等問題，也可能需要9小時以上睡眠時數。

不過，也有一些「自然變異」(natural variants)發生。奇克指出，有些人需要超過10小時睡眠，有些人則僅需睡少於4小時。若想知道自己是早起鳥兒還是夜貓子，取決於生活方式是否適合。若是夜貓子，但要求一早7點在辦公室，這種錯位對身心健康不太理想；要求夜晚輪班工作者早起，也有相同的問題。

如何改善睡眠？首先，可堅持固定就寢時間。盡量每天在同一時間上床睡覺與起床。保持睡覺房間時是黑暗、涼爽且舒服。其次，關閉電子設備。奇克補充說，睡前關閉電子設備，因為光照會影響身體睡眠與醒來的循環。特別是若想早點入睡，白天盡量早些接觸自然光線，上床前幾小時則限制暴露在光線之中。電子裝置模仿許多太陽光波長，提示身體保持清醒。

第三，嘗試正念技巧。呼吸練習、冥想及瑜伽有助睡眠。第四，養成良好飲食與運動習慣。達斯古普塔表示，在白天保持運動習慣，運動可緩解壓力，增強夜晚入睡動力。

南加大 美國 史丹福大學

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