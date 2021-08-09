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曬傷了 冰敷、保濕、就醫…4招修復皮膚

張詒宣
夏日外出時一定要塗防曬霜、戴帽子、撐傘戴墨鏡等。（Getty Images）
夏日外出時一定要塗防曬霜、戴帽子、撐傘戴墨鏡等。（Getty Images）

夏季日照時間長，紫外線強烈，稍不注意就容易誘發皮膚病，如紅斑性狼瘡、日光性皮膚炎、雀斑等，所以夏天防曬刻不容緩。說到防曬很多人只想到塗防曬霜，卻對防曬沒有正確認知。

要知道，日光中的紫外線可以穿透表皮到達真皮淺層，長時間被紫外線照射會造成皮膚鬆弛皺紋。在臨床上，紫外線還和曬斑、皮膚腫瘤、老化有密切關係。由此可見，防曬並不是單純地防曬黑，還要預防曬傷、皮膚老化及皮膚癌。

防曬2原則

1、做好防曬

白天太陽太大盡量不要出門，或避免正午時間進行戶外活動。外出時做好防曬措施，如塗防曬霜、戴帽子、撐洋傘、戴墨鏡等。若在戶外活動時間較長，每三小時要補塗一次防曬霜，避免失去效果。

曬傷後的皮膚極其脆弱，可以多吃西瓜等水果。（Getty Images）
曬傷後的皮膚極其脆弱，可以多吃西瓜等水果。（Getty Images）

2、忌吃光敏性食物

夏日陽光猛烈，一不小心就曬傷了。（Getty Images）
夏日陽光猛烈，一不小心就曬傷了。（Getty Images）

需要外出或進行戶外活動的人，白天避免攝取各種光敏性食物，如檸檬、芹菜等。攝取光敏性食物後接受強光照射，皮膚會發生反應，導致光敏性皮膚炎，造成紅腫、瘙癢、灼熱等症狀。

曬傷修復4招

1、冰敷

用毛巾包裹冰塊或者冰凍飲料敷在曬傷部位，慢慢滾動按壓緩解疼痛。冰敷能降低皮膚表面溫度，促進血管收縮，減少炎症反應，改善曬傷後所帶來的不適。

2、做好保濕

冰敷後要及時清潔皮膚，並且塗上保濕乳，做好保濕，這樣可以促進皮膚自我修復。

3、及時就醫

曬傷後皮膚有水泡、糜爛等不適反應，需及時就醫，特別伴隨著噁心、嘔吐、心悸等症狀時，不可隨便輕忽。

4、不用熱水

在清潔皮膚時避免用熱水，熱水會使皮膚溫度增加，讓曬傷部位症狀加重，甚至導致脫皮。

夏季外出切記做好防曬，若發現皮膚發熱發紅、有灼熱感，或又痛又癢，甚至髮乾脫皮等，都代表皮膚已經曬傷，一定要降溫緩解不適，並且做好修復措施。曬傷後的皮膚極其脆弱，要避免皮膚再次受到傷害。飲食上，可以多吃維生素C、E含量較高的食物，如西瓜、柳丁、番茄等，促進皮膚修復。（家庭醫生在線）

腫瘤

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