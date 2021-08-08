請問專家╱二型糖尿病 主要是生活型態引起

黨宇軒醫師

黨宇軒醫師 John (Yu-xuan) Dang

醫師簡歷：出生於中國 ，五歲時隨家人移居灣區，凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）醫學院畢，聖地牙哥加大內科實習、住院醫師，曾任巴洛阿圖醫療基金會（PAMF）內科醫師，目前獨立開業自己的診所。

黨醫師：糖尿病是身體無法使用糖分而導致血液中糖分過高的狀況。血糖 太高會導致代謝紊亂，極端情況下會致死。長遠來看，導致神經系統、腎臟、心臟、眼睛、肌肉骨骼系統等器官受損。糖尿病有一型和二型，一般俗稱糖尿病就是指二型糖尿病。

問：二型糖尿病的病因是什麼?

黨醫師：二型糖尿病主要是食物攝取量和體能消耗量間的不平衡。簡言之，糖尿病患者吃下的食物太多，遠超過身體生存所需。這種不平衡會隨著時間壓垮身體處理過量食物的能力。由於我們物種存在的大部分時間幾乎都在面臨飢餓的威脅，人體的設計是能夠保留所有食物和攝取卡路里，但缺乏內建系統擺脫多餘食物和卡路里。

遺傳也會造成二型糖尿病嗎？也許會，但影響不大。美國 平均壽命從1958年69.5歲提高到2015年78.8歲。大多數人推斷，應是環境變化導致平均壽命提高了13.4%。同理，1958年至2015年間，美國糖尿病發病率增加840%（其中大多是二型糖尿病）時，很難推論這戲劇性的增幅是「基因」造成的。

問：什麼是糖尿病前期?

黨醫師：糖尿病前期是食物攝取量和體能活動量失衡的早期階段，也稱為糖耐量受損，特徵是空腹血糖值達100-125mg/dL，糖化血紅素(A1C)達5.7-6.4%。可以想像成車子引擎機油警示燈在閃，一時雖不至於對引擎造成威脅，但若長時間不理會，最後引擎就會熄火。

問： 糖尿病的徵兆和症狀有哪些?

黨醫師：絕大多數患者沒有任何症狀。嚴重、失控的糖尿病會導致頻尿、視力模糊、極度口渴、體重不知不覺減輕、疲勞等。

問：醫生如何診斷糖尿病?

黨醫師：透過血液檢查：空腹血糖大於120mg/Dl或A1C(糖化血紅素)為 6.5%或更高。

問：華裔跟其他族群人口相比，糖尿病的發病率如何?

黨醫師：亞裔美國人罹患糖尿病比例高於美國總人口。如果再進一步按照種族來劃分，華裔比菲律賓裔或南亞裔相比，糖尿病發病率較低。

問：肥胖是糖尿病的危險因子，為何有些華裔明明瘦瘦的，卻有糖尿病？

黨醫師：導致糖尿病的原因是不運動且吃得太多，這會導致肥胖以及糖尿病，只是一個先後順序的問題。不得不說，雖然肥胖通常是生活方式不健康的指標，但苗條並不代表這個人是健康的。我看到很多苗條的患者不運動，吃得非常不健康。

問：如何治療或控制糖尿病?

黨醫師：改變生活方式，接受藥物治療或雙管齊下。治療糖尿病無法一體適用。光靠改變生活方式來控制糖尿病，通常需要時間和意志力。還是要看個人條件。如果工作很忙，需要照顧孩子，或年齡大活動量少，可能要藉助藥物幫助。大多數糖尿病例跟高血壓一樣無症狀，容易被病人忽略。建議大家定時看醫生，定時檢查自己血糖/A1C，來保證糖尿病持久的良好控制。

問：如果糖尿病沒有受到監測或治療，會有哪些風險?

黨醫師：會很嚴重。不控制糖尿病，對心血管健康的危害甚至比高膽固醇還要大得多，儘管這兩者很難區分，因為患者通常兩者都有。患者會有心臟病發作和中風風險，可能失去視力，可能得洗腎，或循環問題嚴重到腳或腿必須截肢。

問：糖尿病跟心血管疾病有甚麼關連?

黨醫師：糖尿病是心血管疾病非常重要的一個危險因素。糖尿病控制得越差，拖的時間愈長，罹患心臟病、中風和周邊血管疾病等等的風險就愈高。這些過程大不相同，不控制糖尿病對動脈的影響就像用鋼刷去刷不沾鍋一樣。

問：有什麼是我可以做的，以預防糖尿病？

黨醫師：首先是客觀地更進一步了解你吃的食物。最好的辦法是寫飲食日記，記錄每天吃下去東西，及吃了多少量。二到四周下來，你就能了解自己每天攝取多少卡路里，也強迫自己細讀營養標誌，對於什麼是健康的，什麼是不健康的食物有概念。我治療糖尿病患者（尤其是年輕患者）遇到的一大問題是，客觀數據與主觀理解間的認知失調。他們覺得自己很健康，因此被診斷出糖尿病時通常都很震驚。因為他們沒有客觀地衡量自己吃了什麼、吃了多少。有些方法可以量化運動燃燒的卡路里。接下來是輸入和輸出應該維持平衡的簡單問題。想多吃就要多運動，沒時間運動時就少吃。

問：如果我已經有糖尿病該怎麼辦?

黨醫師：絕對應該定期看醫生。如上所述，量化您的生活方式。光是「我覺得我的飲食很健康」是不夠的。讓醫生看數字。現在有了Apple Watch和Fitbit之類的裝置，要量化運動量和身體的活躍程度容易多了。即使透過調整生活習慣把自己照顧得很好的患者，也需藥物治療。最終目標是把糖尿病控制住，通常包括患者生活方式的改變和醫生開的藥物。

問：我們地區有沒有特別針對華人飲食習慣，用華語指導的糖尿病防治及教育課程？

黨醫師：我很欣賞El Camino Health「華人健康促進計畫」，他們提供面面俱到全方位的糖尿病課程。在我看來，文化上的貼切非常重要。我們所做的很多事情和我們的想法都受到文化的影響，因此文化背景跟你相同的醫療專業人員，可以讓你更容易獲得正確的建議和照護。

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。

御糖有術糖尿病預防計畫，以疾病防治局(CDC) 的糖尿病預防計畫 (DPP)課程為基礎，根據華人飲食習慣改編，以透過飲食、運動，睡眠和舒減壓力等全方位生活習慣的改變來預防糖尿病。新班 8/27/2021開課。

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