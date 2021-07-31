打新冠疫苗室內仍要戴口罩 不少民眾認同

政府再次建議即使已經施打疫苗，在室內還是最好戴口罩。（記者李榮／攝影）

Delta變種病毒愈來愈嚴重，CDC日前政策轉彎，呼籲在疫情熱區的民眾即使已經完全接種疫苗 、在室內仍應戴口罩 。衛生官員並指出，調查發現打完疫苗後染疫個案的體內病毒量，與未打疫苗者相當，仍可能散播病毒。

「這樣的要求有道理，是根據數據制定政策。」在加州公共衛生部擔任醫院緊急準備聯絡官的趙國華博士對於此政策指出，政府先前是要不斷讓沒打疫苗的人去接種疫苗，有點像是紅蘿蔔獎賞打過疫苗的人，主要是希望更多人能夠受到疫苗的保護，早日控制疫情，並逐漸解封。但沒想到，新冠肺炎 病毒居然變化得這麼快，像是Delta病毒，幾乎是變得連疫苗都擋不住，畢竟從以色列來的數據來看效率降低到39%。

因此，看到疫情嚴峻的狀況和全美染疫的人極速上升，只好改變原來的指引，建議不管有沒有打過疫苗的人，在室內都戴上口罩以避免，以減緩新冠肺炎的傳播。事實上，打過疫苗的人，如果新冠肺炎有突破疫苗保護的狀況，這些人身體裡所帶有的新冠肺炎病毒的數量跟沒打過疫苗的一樣多。並且受Delta變種染疫的人帶病毒量是最早染到原來病毒種的人的一千倍，所以傳染速度快速並且發病也快很多。目前看來，遭受感染者可能兩、三天就發作，和以前五到七天甚至到十天又快多了，「所以這些突破染疫者還是可以傳播給別人。只是本身生病的狀況、得到重症的情況比較沒打過疫苗的人要好一些。」

在灣區經營課後班的僑務委員李漢文則指出，她的學校從去年6月開放到今年，在防疫上一直很小心，也認為戴口罩應該還是比較安全的方式，而且防範包括新冠病毒等很多疾病。更何況是許多家長都是必要行業工作者，學校是服務學生與家長，同時也多一層的互相保護。

她還認為，戴日常生活用的醫療口罩，會比戴一般布口罩好，因為醫療用口罩有過濾層，布口罩則沒有過濾層，「現在變種病毒感染力加強，傳染率大於原來的新冠病毒，所以美國疾管局幾次建議大家戴兩個口罩。內層戴一個日常生活用的醫療口罩，外層戴布口罩。這樣可以幫助內層醫療口罩服貼再臉上，以達到最好的口罩防疫果效。」