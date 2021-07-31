Delta來襲兩樣情 科技延後開放 學校課後班仍推新課程

Delta變種病毒來勢洶洶，科技公司陸續延後開放時間。圖為疫情前科技公司舉行實體活動盛況，要回到人來人往的景象恐怕還得好一陣子。（記者江碩涵／攝影）

聯邦疾病管制暨預防中心（CDC）內部文件形容，Delta變種病毒 傳染力堪比水痘，警告恐引發重症。而灣區現在也受到Delta變種病毒案例激增而焦慮，不少科技業原定9月回到公司上班，現在陸續宣布延後到10月才回公司上班。雖然科技公司延後，不過不少課後班、才藝班仍按照原定計畫8月中下旬開課，也讓不少家長開始煩惱，到底該不該讓孩子回去上課。

Delta變種病毒來勢洶洶，根據CDC最新報告摘要指出，Delta變種病毒具高傳染性，引發的症狀可能比起其他變種病毒更為嚴重，即便是接種疫苗 後也仍有感染病毒的風險，不過接種疫苗仍能預防重症、住院與死亡。

不少灣區科技公司因為之前疫情 減緩，原定9月讓員工回到公司上班，則都陸續通知員工延後回到公司上班。蘋果電腦華裔員工黃仁輔說，今年6月疫情平穩時，公司有不少部門要求員工回到公司上班，且公司的餐廳也已開始營業，公司停車場都是滿的，而全公司整體政策當時是要求9月全員回到公司上班。

黃仁輔說，不過前兩周公司發布信件指出，因為變種病毒造成疫情仍需觀望，因此9月回公司上班的政策暫時延後至10月，但還是有可能會隨著疫情改變而有「滾動式發展」。

Google華裔員工劉亮語表示，之前疫情較好的時候，公司內部已有不少部門要求員工回公司上班，尤其是處理硬體設備的員工。不過前陣子也收到公司統一信件，全面開放Google園區的政策已延長至10月中，另外要求所有進入公司園區的人都必須戴口罩。

雖然各科技業回公司上班的政策延後，不過學校和課後班、才藝班仍如期開放。才藝班老師李安娜表示，去年疫情影響才藝班完全沒辦法實體上課，尤其音樂、舞蹈、藝術性質類的才藝課程透過網路視訊上課，效果沒有實體上課來得好，也因此許多家長得知實體課程將恢復了，都迫不及待想讓孩子回到實體課程。

她表示，雖然變種病毒造成疫情又開始反轉向上，不過目前研究看起來，變種病毒對無法施打疫苗的孩子來說，攻擊力仍有限。因此她還是會開放課程讓孩子可以上課，只是會要求小孩全程戴著口罩，並且禁止家長進入教室等室內空間，避免傳播病毒。