史丹福設新學院 專注氣候變遷及永續發展等議題

史丹福大學2022年新學期將成立新學院，專注於氣候變遷以及永續發展等議題。（史丹福大學提供）

史丹福大學 宣布，2022年新學期將成立一個新學院，未來專注於氣候變遷 以及永續發展等議題。學院內包括學術部門、研究機構、研究所等全新跨領域的主題，可望成為解決問題、推動新技術與政策的創新加速器。目前史丹福大學也正在尋求一位院長來帶領新學院。

史丹福大學校長拉文（Marc Tessier-Lavigne）表示，史大正在邁出歷史性的一步，創建這個新學院，來面對地球即將面臨的威脅與人類的生存急迫性。隨著新學院創建完成，透過全史丹福大學跨領域的專業知識進行主題研究，可以整合全部的資源來服務人們，並創造一個全人類的未來與自然系統可以共同生存的解決方案。

拉文表示，透過學校諮詢委員會的建議，新學院將與地球能源環境科學學院、森林環境研究所、能源研究所、土木與環境工程學院、霍普金斯海洋站設施等資源共享，並期待擴大這些研究機構與平台。

目前史丹福大學正在尋找可以帶領新學院的院長。在聘用新院長前，史丹福大學從2020年5月以來，先請副教務長莫樂（Kathryn Kam Moler）指導下一個階段學院的創建工作 。莫樂也邀請地球能源和環境科學學院院長格雷厄姆（Stephan Graham）從旁協助。

史丹福大學將學院分為四個過渡部門，透過史丹福能源、氣候、人文與社會科學等部門擴展至新的學院，並成立「Woods」和「Precourt」兩個新的機構，推出可持續社會倡議，包括推出可持續能源基礎設施、氣候適應和環境正義等解決方案。

莫樂表示，「Woods」和「Precourt」兩個新機構在啟動能源和改善環境領域等方面都取得了成功。他們推動的新政策與新研究，可以改善人們的生活。莫樂和格雷厄姆將持續推動新學院的組成，包括組一個教師委員會來替大學生、研究生進行更專業的課程訓練，並持續發展加速器。

史丹福大學表示，新的學院最快於2022年的新學期正式接收學生，並展開新學院的新課程與研究。