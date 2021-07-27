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跨足房地產開發商 臉書最快明年灣區造村

編譯組／灣區26日電
臉書將在位於門羅公園總部附近，開始建造村落「柳樹村」，為結合園區與社區的綜合用途計畫。(取自門羅公園市府官網)
臉書將在位於門羅公園總部附近，開始建造村落「柳樹村」，為結合園區與社區的綜合用途計畫。(取自門羅公園市府官網)

臉書正進入一個新產業：房地產開發商。這個科技巨人計畫最快於明年在其位於門羅公園總部附近，開始建造村落「柳樹村」(Willow Village)，發言人阿爾貝蒂(Adam Alberti)表示，這將是一個連結公司園區與社區的混合用途計畫。

柳樹村將佔地160萬平方英尺，比一般城市規模來得小，將包括一家超市、一家藥局、咖啡廳以及含有193間客房的旅館，還有一個城鎮廣場。周圍將有佔地125萬平方英尺的臉書新辦公室空間與1729個單位公寓。臉書將這項發展計畫稱為村落、綜合社區的延伸。阿爾貝蒂指出，稱其為「公司城」(company town)很可親，但村內建造居住單位將對公眾開放。

柳樹村接壤著東巴洛阿圖，該城市主要居民是拉丁裔人口，家庭收入中位數為6萬7000元，人均收入是2萬7000元，貧窮率為13.5%。與臉書共同領導這項計畫的屋崙開發商吉爾梅提(Mike Ghielmetti)表示，傾聽、了解並提供鄰居最需求的社區功能，是柳樹村建造核心。平衡工作與住房，提供雜貨店、協助管理交通、提供可負擔房屋，特別是針對老年人口，都是門羅公園城市領袖要求社區首先解決的優先事項。

新計畫也將增加一個大型玻璃圓頂，作為臉書員工「合作區域」(collaborative area)，通向一個兩英畝的高架社區公園，類似舊金山市中心Salesforce公園與紐約高線空中公園(High Line)。為回應社區需求，臉書將減少傳統辦公室空間與30%現場辦公員工人數。

臉書房地產計畫副總裁特納斯(John Tenanes)表示，相信柳樹村將是與社區合作建造的成功計畫，投資過程須確保柳樹村將服務整個社區，不僅在擴建當時，更是長期發展。

臉書並非今年第一家進入微型城鎮(mini-towns)建造計畫的科技公司。Google近來也獲通過建造「西城區」(Downtown West)計畫許可、在聖荷西市中心開發佔地80英畝市鎮。馬克斯(Elon Musk)創辦「SpaceX」也在德州偏遠海灣小鎮購地欲建造社區，但卻引起部分長期居民憤怒。

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