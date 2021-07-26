能減重、有營養 吃蘋果好處多 「醫生遠離我」

研究顯示，蘋果富含營養素，吃蘋果好處多多。(Getty Images)

蘋果 富含健康營養素，例如抗氧化劑、維他命、礦物質、纖維與其他有益化合物。當你在一天開始時，隨手拿任何一種蘋果來吃，很難會出錯。因此也有「一天一顆蘋果，醫生遠離我」(an apple a day keeps the doctor away)的說法。蘋果是美國民眾購買水果類別中，最大的抗氧化劑來源，是含有酚類的植物性化合物，可阻止自由基與其他分子反應，防禦傷害DNA，從而減緩老化病防治慢性疾病。

蘋果是植物化學物質(phytochemicals)的豐富來源，研究顯示，蘋果富含強大化合物，具有堅強抗氧化活性，可抑制癌細胞生長，可能降低部分癌症 風險。一項刊登在「植物藥材」(Planta Medica)期刊研究發現，民眾一天吃1或2顆蘋果，罹患多種癌症風險低於少吃蘋果的人。多吃蘋果還有以下好處：

一、降低膽固醇與血糖。專家建議，不要削去蘋果皮。因為蘋果有三分之二纖維與大部分抗自由基的抗氧化劑，都存在果皮中。蘋果是果膠的良好來源，果膠是一種存在蘋果皮中的可溶性纖維，可通過降低所謂的「壞」膽固醇、也就是低密度脂蛋白膽固醇(LDL)，同時改善血糖控制、減少罹患二型糖尿病 的風險。透過與消化系統中的水結合、果膠形成凝膠，可減緩消化並預防碳水化合物被迅速吸收到血液中。

二、減輕體重。註冊營養師楊恩(Lisa R. Young)表示，蘋果大部分成分是由水與纖維組成，熱量相對較低，若以其作為零食，是減肥聖物。嘗試在晚餐前，吃一小蘋果作為開胃菜，取代起士與餅乾或麵包，可以減少卡路里攝取並填飽肚子。發表在「營養學」(Nutrition)一項臨床試驗，研究人員提供三組超重受試小組的女性三種不同食物，補充她們的飲食：蘋果、梨、燕麥餅乾，一天吃三次。在12周試驗結束時，只有吃水果的女性體重減輕了(平均瘦了2.7磅)。

三、促進規律排便。若發現無法規律排便，可開始嘗試這種天然瀉藥。蘋果中的不溶性纖維可將水吸入腸道並增加糞便的體積，使其更快通過腸道，有助於預防便秘。蘋果含有山梨糖醇(sorbitol)與果糖，能將水分吸入腸道並軟化糞便。

四、吃蘋果可讓腸道微生物組更健康。「微生物學前線」(Frontiers in Microbiology)學術期刊研究發現，若將一顆普通蘋果的果皮、果實、莖梗與種子都吃掉，就能提供腸道1億個菌，包括1755個不同種類。即使不吃蘋果內的種子與莖，仍可獲得大量不同菌株，發展成多樣化的腸道微生物組，這是腸道健康的標誌。健康多樣化的腸道微生物組，與較強免疫系統、降低糖尿病與心臟病風險有關。

五、蘋果與牙齒保健。蘋果被稱為「自然界的牙刷」(nature's toothbrushes)，咀嚼纖維性水果可去除食物顆粒和牙菌斑。但是，儘管在晚餐後咬一顆蘋果，可能去除齒間那片惱人的菠菜，但並不能代替刷牙。值得注意的是，2018年刊登在「Plos One」科學期刊報告發現，吃蘋果會在口腔中形成酸性環境、導致牙菌斑的pH值降低，研究顯示，長期低pH值會讓引起蛀牙的細菌繁殖。