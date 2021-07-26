愛吃紅肉、加工肉品 增加冠心病風險

研究發現簡單的植物性烹飪為特色的地中海飲食可以降低患糖尿病、高膽固醇、癡呆、記憶力減退、抑鬱和乳腺癌的風險。(Getty Images)

根據一項對超過140萬人隨訪30年研究的新匯總分析，食用牛肉、羊肉、豬肉和加工肉類會增加您晚年患冠心病的風險。

這種疾病也稱為冠狀動脈疾病，是全球死亡和殘疾的主要原因。當膽固醇的脂肪沉積物在為心臟供血的動脈壁上形成斑塊時，它就會發展起來。

根據周三發表在「食品科學與營養評論」雜誌上的研究，隨著肉類數量的增加，患冠心病的風險也會增加。

每食用 1.75 盎司（50 克）牛肉、羊肉和豬肉，患冠心病的風險就會增加 9%。根據美國 癌症協會的數據，推薦的肉類分量約為 3 盎司（85 克），相當於一塊肥皂或一副紙牌的大小。

每食用 1.75 盎司（50 克）加工肉類，如培根、火腿或香腸，風險就會增加 18%。

牛津大學人口健康系的營養流行病學家、研究合著者克努佩爾（Anika Knüppel） 說：「加工肉類似乎更容易患冠心病。」

「這與腸癌的發現一致，已證明加工肉與紅肉相比風險增加更高，」克努佩爾說。

9% 到 18% 聽起來沒有那麼大的風險？如果您覺得很少有人在任何一頓飯中吃少於 2 盎司的紅肉或加工肉，那麼您可能會這樣認為。

以典型的餐廳晚餐牛肉切塊為例。在牛排館吃的肉片(filet)、牛腰肉(sirloin)、帶狀(strip)和肋眼牛排(rib eye)的重量在 9 到 12 盎司（255 到 340 克）之間。這意味著您可以在一頓飯中輕鬆食用約 5 至 7 盎司（142 至 198 克）的牛肉。你早餐吃培根了嗎？你的風險更高。

家禽沒有問題

這份報告還為食肉愛好者帶來了一些好消息：吃雞肉和火雞等家禽，與冠心病風險增加之間似乎沒有聯繫。

考慮到瘦肉，大多數類型的家禽不含紅肉中的飽和脂肪含量，也不含加工肉類中的高含量鈉。飽和脂肪在動脈壁斑塊的形成中起主要作用，斑塊是導致與冠心病相關的阻塞的關鍵因素。鈉會升高血壓 ，也會限制血液流向心臟。

改用植物性飲食

研究表明，可降低心臟病 風險的最佳飲食是以植物為基礎的。在美國新聞與世界報導的最佳心臟健康飲食排名中，地中海飲食與 DASH 飲食和 Ornish 飲食並列最佳心臟健康飲食的最高榮譽。

Ornish 飲食由加州非營利性預防醫學研究所的創始人Dean Ornish博士於1977年創立。 Ornish稱，這種飲食是唯一經科學證明可以在隨機臨床試驗中逆轉心臟病的計畫，無需藥物或手術。然而，專家表示，這種飲食是限制性的，難以遵循。

DASH飲食通常被推薦用於降低血壓。它的前提很簡單：多吃蔬菜、水果和低脂乳製品，同時減少任何飽和脂肪含量高的食物，並限制鹽的攝入量。膳食計劃包括每天三份全麥產品、四到六份蔬菜、四到六份水果、兩到四份乳製品以及幾份瘦肉和堅果/種子/豆類。研究表明，遵循這種飲食可以在幾周內降低血壓。

地中海飲食在2021年排名中獲得了整體最佳飲食的金牌。如此高的榮譽並不奇怪，因為許多研究發現地中海飲食可以降低患糖尿病、高膽固醇、癡呆、記憶力減退、抑鬱和乳腺癌的風險。來自陽光明媚的地中海地區的膳食也與更強壯的骨骼、更健康的心臟和更長的壽命有關。

這種飲食以簡單的植物性烹飪為特色，每頓飯的大部分時間都集中在水果和蔬菜、全穀物、豆類和種子上，少量堅果，並重點使用特級初榨橄欖油。告別精製糖和麵粉，除非在極少數情況下。橄欖油以外的脂肪，如黃油，很少食用，如果有的話。

肉通常只是為了給菜餚調味。相反，膳食可能包括雞蛋、奶製品和家禽，但比傳統的西方飲食要少得多。然而，魚是主食。

想讓地中海飲食成為你今年的目標之一嗎？開始每周以豆類、全穀物和蔬菜為基礎烹飪一頓飯，並使用草藥和香料來增加風味。如果每周有一個晚上這樣吃很容易，增加到兩個，然後再開始非肉類餐。