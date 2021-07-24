華人特殊兒童之友重新開張 1年不見 學員難掩興奮

華人特殊兒童之友(FCSN)本月19日恢復實體上課，許多學員都非常開心，終於能見到同學與老師。（記者江碩涵／攝影）

隨著疫苗 施打率提升，許多行業、學校陸續恢復上班、上課。華人 特殊兒童之友(FCSN)30也於本月19日正式重新開張，迎來許多學員到現場。特殊兒童之友的學員看到彼此都格外想念與開心，老師們非常開心全部學員平安歸來上課，好像大家合作打了一場硬仗，戰勝了疫情 ，終於能團聚。

華人特殊兒童之友會執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）說，對於一般家庭或學生而言，居家避疫是件相當辛苦的事。對於特殊兒來說辛苦恐怕得加上好幾倍，許多特殊兒得花更多時間透過視訊上課，有些則是因為家庭缺乏硬體設備，或是家庭缺少懂得使用電腦設備的家人，因此還需要老師個別上課，因此這一整年來，協會必須花至少兩倍的人力、物力，來維持讓特殊兒們得到更多照顧與關懷。

華人特殊兒童之友會南灣計畫總監Vivian Chung表示，疫情期間也發生過一些小故事，例如有些特殊兒沒有辦法接受視訊上課，可能得由老師親自到家上課，但因為情緒過度緊張，所以老師必須陪著特殊兒在外健行、散步好一陣子，才有辦法開始進入課程，有些特殊兒則需要不斷的重新訓練、講解為何現在不能實體上課的原因理由。

華人特殊兒童之友(FCSN)的工作人員也積極將協會布置歡迎標語，讓學員們感受到溫馨氣氛。（記者江碩涵／攝影）

她分析，疫情期間為了讓大家都能繼續維持課程訓練，也因此特別開授了有關社交、情緒的課程，也有更多圖像、繪畫、刺繡、樂高等課程，讓特殊兒從中獲得更多社交學習。Vivian Chung說，除了特殊兒們需要練習使用電腦外，連老師們自己也學習了許多電腦技能，無形中加強了更多教授視訊的課程的能力，創下17個月來課程無間斷的紀錄。

此外，華人特殊兒童之友會在今年1、2月時，就已與阿拉米達縣衛生部門合作，在佛利蒙特殊之友會設立移動疫苗接種站，也讓許多特殊兒及他們的家庭相當感念。葉愛卿說，特殊兒與一般人的情緒與感受能力還是不太一樣，有些孩子沒辦法在一般場合打疫苗，他們可能會因為過度緊張而情緒崩壞，也沒辦法與一般人一樣大排長龍。但他們是最需要被保護的一群人，也因此協會率先申請開打疫苗，讓特殊兒們回到他們平常上課、聚會最常到的地方，由老師帶領著，慢慢施打疫苗。

她分享，大部分特殊兒因為有老師、家長陪伴，都順利施打了疫苗，但仍有情緒緊張的學員，即便在熟悉的地方打疫苗，也還是非常失控，但因為就在協會裡面，所以他可以有空間舒緩他的情緒，最後多花了半小時，但仍順利打到疫苗。最後協會協助了300多位學員、家長、工作人員施打疫苗。

自從6月中灣區解封後，協會也開始規畫七月讓學員們回到協會內實體上課。葉愛卿說，老師和工作人員花了一個月重新整理設施，做各種勞作來歡迎學員歸來，並安排各種課程，讓學員可以立刻熟悉實體上課的感覺，才實施一周，已經獲得非常多正面回饋，目前已有一半以上的學員回到正常上課模式，希望能在10月時全面恢復上課。

葉愛卿說，一整年不見這些學員，大家都格外思念，尤其特殊兒的情緒感受比一般人更為深刻，且他們非常棒，能把口罩戴好，遵守防疫措施，然後用他們的語言或方法來表達他們的喜悅，看到這一幕，就會覺得非常值得，「好像大家一起完成了某個很重要的任務、打了一場勝利的仗。」