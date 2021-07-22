中文學校聯合會暑期教師營 線上精進教學技能

北加州中文學校聯合會舉行暑期教師營。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會每年都舉辦暑期教師營，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，改為網上舉行一共11堂課的線上課程。這次除了灣區本地的學員以外，還有美國其他地方、甚至加拿大的老師參加，精進教學技能。

聯合會會長陳亳蕙指出，學習需要與時俱進，沒有終點，只有新的起點，感佩老師們不斷地學習。而今年聯合會教育 組更是精心籌畫，以「我思故我在，讓文化與愛來翻轉現實與理想的距離」為主題，聘請到多位全美教育界、文化界的知名專家學者，還有台灣 的重量級講師跨海授課，幫大家充電。

金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮、副主任徐廣梅都到教師營致意。閻樹榮表示，聯合會舉辦的暑期教師營師資陣容堅強浩大，這次更是吸引了全美各地及加拿大將近150位老師同仁參與。過去一年來因疫情緣故，很多活動辦起來複雜很多，但聯合會一直在求新求變，除了服務會員學校，同時持續推展華文教育，「感謝聯合會長久以來，在僑教方面不遺餘力的幫助僑教中心。」

四天的課程內容包羅萬象。第一天由布朗大學中文部主任胡龍華教授的專題演說「中文法學」開場，接下來由台灣著名的數位教學專家連育仁老師帶領大家學習「數位實踐高互動的教學活動」。第二天早上的課程由深受青少年學生信任喜愛的王智玫老師帶大家認識「ABC」（在美出生華人），幫助老師和家長搭建起與孩子溝通的橋樑。接著由酈如丘老師分享她在文化、教育領域多年的經驗體悟。下午的課程講師是獲得台灣三項教育首獎的王政忠老師主講，分享他協助學生找到興趣與生命希望，以及幫助教育者找回對教育熱情的經驗。

第三天早上由擁有多年網路華語教學經驗的早媽/林君霈老師分享「OneNote筆記本教學應用」。中午由美國中華美術學會會長曾慶群帶領賞玩篆刻文化，下午則有資深中文教師、前南加州與內華達州星談計畫負責人陳麗美老師分享的「任務型教學運用」。

最後一天的課程由陳姮良老師開啟，引導學員思考如何以作育英才為理想，設定合理的學習目標與教學活動。而聯合會IT達人仇福棟和龍瑞蘭老師則負責介紹Google簡報和表單。陳麗玲老師藉由「藍白色的文化奇緣」- 藍染和豆腐的文化教學，引導激發學生的文化學習動機與興趣的方法。