國際領袖基金會暑期實習營 啟動

國際領袖基金會暑期公共事務實習營今年在疫情之下還是啟動。（記者李榮／翻攝）

每年都舉辦的國際領袖基金會公民事務學者計畫，今年在疫情的陰霾之下依然照常啟動，來自11州及華府的23名大學生，在國際領袖基金會（ILF)）創辦人董繼玲與夫婿傑龍(Joel Szabat) 、行政主任黃靈輝及NextRep執行長廖育庭(Teddy Liaw)等人的祝福中正式開始實習，學員分別進入財政部 、聯邦眾議院等十個美國 聯邦政府機構實習。

國際領袖基金會創辦人兼執行長董繼玲表示，在新冠病毒疫情的衝擊下，很多非營利機構都暫停實習項目，然而ILＦ在黃靈輝與曾任美國白宮亞太裔顧問委員會委員的Tina Wei Smith、Amy Cheng Tarnoviski等人合作下，仍推出實習項目，並為獲選參加的23名大專院校學生，安排進入聯邦政府機構實習的機會。

傑龍及廖育庭在實習項目啟動儀式中，闡述了美國的立國精神與國際領袖基金會的創建理念，他並鼓勵大家把握此一實習機會。曾任聯邦交通部次長（Under-Secretary）的傑龍，稱「民主」及「個人權利」是美國帶給世界的禮物，「那些創建美國的人，從一開始就知道現實和獨立宣言中的『人人生而平等』有差距。美國的歷史，也因此是在朝向創建者的民主、平等及個人主義這理想大道上的不斷邁進中編寫。」

他進一步指出，亞裔 是今日美國中人口成長最快速的族群，但要想美國實現民主承諾，亞裔必須和所有其他美國人一樣有能力，而且願意行使權利，必須主動爭取。

董繼玲則表示，希望藉著實習計畫增強亞裔社區在美國社會中的力量，「這也是為什麼國際領袖基金會關注促進人們參與公共事務，了解政府如何做決定，揭開政府運作神祕面紗，加強社區的有效運作。」

現年40出頭廖育庭，過去在柏克萊加大時曾任大學部與研究所的學生會會長，21歲就掌管著學生會自己的2000萬元資產。他以過去的人生經歷告訴國際領袖基金會公民事務項目學員們，「在大學期間、在這暑期實習時，只要用心，學到的（經驗）都會終生受用。」特別是人脈相當重要，例如當年在學生會時期的幕僚長，是他最好朋友之一，若干年後這人成了歐巴馬總統的資深顧問，後來還當了財政部副部長，「但我們見面時，依舊是當年學生時期的關係。」

國際領袖基金會今年錄取的23名大專院校學生，除了加州以外，分別來自密西根州、維吉尼亞州、賓夕法尼亞州、伊利諾州、紐約州、新澤西州、華盛頓州、馬里蘭州、田納西州、康州等11州，以及華府特區，其中2人為研究所學生，3名大二學生，11名大三學生，7名大四學生，各自主修的科目包括經濟、政府、英語、工程、企業、衛生等。在基金會的安排下，錄取學生分別進入的實習機構包括：聯邦航空管理局、財政部、國家衛生局、交通部、眾議院、環保局、國際開發署、勞工部、司法部、以及智庫哈德遜研究所等。