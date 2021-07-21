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林美蓮：金山灣區顧問團慨捐 亞裔不缺席實習生計畫

記者李榮／灣區報導
國際領袖基金會舊金山灣區的顧問團，長期捐款補助亞裔的資優學生。（記者李榮／翻攝）
國際領袖基金會舊金山灣區的顧問團，長期捐款補助亞裔的資優學生。（記者李榮／翻攝）

國際領袖基金會全美共同主席林美蓮指出，從2020的新冠肺炎（COVID-19）大爆發到現在，雖然目前疫情已經逐漸趨緩，但是病毒仍在蔓延。不過就算情況艱難，國際領袖基金會在華府的實習生計畫「從來沒有缺席」，也感謝舊金山灣區的顧問團年年不斷的捐款補助亞裔的資優學生，才能讓學生們能在華府得到最優秀的政治、經濟和文化的實習，進一步培養亞裔的青年領導，將來能為國家服務，回饋社會。

林美蓮指出，相較於其他族裔，亞裔向來「比較沒有聲音」，但其實在美國生活，參與社區、涉入政治是非常重要的事情，而栽培第二代踏入主流，了解政治的運作就是很好的方式。國際領袖基金會在舊金山灣區的顧問團都非常熱心且慷慨，推動並且培養年輕人進入主流，顧問團成員包括：陳鈞亞、劉延璋、吳金柱、梅毅端、敬奇、韓中芬、鄭其、Ray Chen、Shirley Hou、徐秋容、畢人一、周濼、Paul & Annie Tsai、吳怡民、黃思維、周國瑛等人。

國際領袖基金會創辦人傑龍(Joel Szabat)也以美國內閣的首名亞裔部長峰田良雄（Noman Mineta）的話語舉例，「爬樓梯時，永遠要把一隻手放在背後，幫助後來的人一起向上爬」，說明亞裔在美國奮鬥過程中，「pipeline」（管道）拉拔的重要。

他並指出，美國的民主現正備受考驗，未來的美國要靠下一代的年輕人來維持，而國際領袖基金會致力為學員們提高的知識與認讀能力，並且在人脈網絡上打下基礎。

美國 亞裔 灣區

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