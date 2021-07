研究：巧克力幫你燃燒更多脂肪…但不宜過量

研究發現,巧克力內含的咖啡因,對新陳代謝產生影響。(Getty Images)

巧克力除了具有抗氧化劑與其他健康益處外,一項新的研究指出,吃巧克力可能還有助於減重 ,關鍵是取決於在哪個時段吃。專家表示,研究人員已找到支持吃巧克力可減重的證據,來自巧克力的咖啡因對新陳代謝產生影響。

麻州 波士頓布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)日前刊載在「美國 實驗生物學聯合會雜誌」(Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology)的報告內容,是測試在一天內不同時間吃100克(約3.5盎司)巧克力,看看是否能影響停經婦女的新陳代謝。

實驗開始時,研究人員將19名婦女分成三組:一組受試婦女上午吃巧克力,另一組受試者在晚上吃巧克力,第三組則是不吃巧克力。參與實驗的婦女無須改變她們日常飲食習慣,實驗持續進行14天。研究人員注意到,黑巧克力通常被認為有益健康,所以這次實驗裡,特別選擇以牛奶巧克力作為實驗項目。

在實驗剛開始的第一個發現是,吃巧克力不會導致增重。研究人員在實驗摘要陳述指出,實驗結果顯示,受試婦女在吃了14天的巧克力之後,並沒有增加體重。此外,在為期14天的研究實驗中,早上與晚間吃巧克力的兩個實驗組婦女,都可以見到她們減少了飢餓感,並且減低了對甜食的渴望。

但是,在白天與夜裡吃巧克力的受試婦女,還是有些許不同變化。基本上,白天與夜晚吃巧克力的兩個受試小組婦女,其燃燒的卡路里,皆比基礎設量值來得多,但是,晚間吃巧克力小組燃燒卡路里總數(平均卡路里為300),是白天吃巧克力實驗組的2倍(平均卡路里為150)。另一方面,晚上吃巧克力者的身體活動力增加6.9%、新陳代謝增加,腰圍減少1.7%,睡眠節奏也變得更加規律。

原因為何?研究人員解釋,吃巧克力可讓腸道運作更通暢,巧克力似乎改變受者婦女腸道微生物群的「組成與功能」(the composition and function)。他們相信,巧克力在受試者的飢餓感表現、活動與新陳代謝變化方面,發揮重要作用。

不過,在將巧克力納入日常飲食之前,有一個關鍵的警示必須注意:儘管研究顯示,吃巧克力似乎可促進婦女燃燒卡路里,但吃進去巧克力熱量,可能明顯高於其所燃燒的卡路里。因此,雖然可能值得吃巧克力來觀察其對健康與影響,每天3.5盎司巧克力的份量,還是可能太多。和其他食物一樣,吃巧克力無須過量,淺嘗即可。