研究：咖啡降慢性肝病風險 每天3、4杯獲益最大

最新研究指出，喝咖啡可能有益肝臟健康。(Getty Images)

根據「BMC公衛雜誌」(BMC Public Health)於6月22日發表的最新研究，經常喝咖啡 者，無論有否內含咖啡因，相比於不喝咖啡的人，較不可能罹患慢性肝病或慢性脂肪肝，死於肝臟疾病的風險也較低。

對大部分人來說，是個好消息。根據「全國咖啡協會」(National Coffee Association)，62%美國 人每天喝咖啡，平均每人一天喝超過三杯。美國疾病控制防治中心指出，慢性肝臟疾病影響450萬名美國成人。

研究報告主要作者、英格蘭南安普頓大學教授甘乃迪(Oliver Kennedy)表示，喝不同種類的咖啡，都能降低罹患肝臟疾病的風險，包括即溶咖啡、研磨咖啡與無咖啡因咖啡(decaf)。咖啡是防治慢性肝病的簡易方法。

研究人員使用非營利健康資料庫「英國生化銀行」(UK Biobank)的數據，追蹤49萬4585名參與研究者資料，提供他們飲用咖啡的相關訊息。受試者年齡中數為58歲，其中有54.4%是女性、94%為白人。受訪者隨訪年份中數為10.7年，並監測其慢性肝病與相關肝臟症狀的發展。

受試者中，有78%(38萬4818人)平均每天喝兩杯咖啡、22%(10萬9767人)不喝咖啡。在喝咖啡族群中，55%喝即溶咖啡、23%喝研磨咖啡(包括濃縮咖啡)、19%喝無咖啡因咖啡。在研究過程中，發生3600個慢性肝炎病例，包括301人死亡。另有5439人為肝臟相關疾病，例如脂肪肝，以及184例肝細胞癌(肝炎種類之一)。

為了單獨突顯咖啡對肝病的影響，研究人員控制幾個因素包括吸菸情況、糖尿病、體重指數 (BMI)、族裔、飲酒以及測量社經地位的「湯森剝奪評分」(Townsend deprivation score) 。

和不喝咖啡的人相比，喝咖啡的人罹患慢性肝病的風險降低21%、患有慢性肝炎或脂肪肝風險減少20%、因慢性肝臟疾病導致死亡風險減少49%。並且，任何類型的咖啡都能減少慢性肝臟疾病病程與死亡，喝研磨咖啡及每天喝三至四杯咖啡者，獲益最大。

並未參與這次新研究的俄亥俄州克利夫蘭診所肝臟科主任馬蘇德(Omar Massoud)表示，這一最新研究成果，也確認了先前咖啡有益肝臟健康的研究。之前發表在「胃腸病學」(Gastroenterology)期刊研究發現，比起不喝咖啡者，每天喝兩至三杯咖啡者，可減少38%肝癌死亡、降低46%慢性肝病死亡。每天喝四杯以上咖啡者，可降低死亡率分別增至41%、71%。

另一項早先發表在「內科醫學檔案」(Internal Medicine Archives)研究，也發現咖啡飲用者罹患肝病的風險降低，研究人員也做出結論，咖啡對肝硬化，尤其是酒精性肝硬化有保護作用。研究人員發現，喝咖啡與降低肝功能指數AST、ALT有關。

咖啡對保護肝臟作用的成因為何？咖啡中有不同化合物，可能產生保護作用。例如咖啡醇(cafestol)與咖啡豆醇(kahweol)、綠原酸(chlorogenic acid)等。咖啡醇在濃縮咖啡中的濃度較高，綠原酸是咖啡中發現的多酚與植物性化合物，被認為具有抗氧化特性，有助於調節肝臟與小腸中的葡萄糖。

民眾應該多喝咖啡以促進肝臟健康嗎？馬蘇德指出，咖啡似乎對肝病有保護作用，經常喝咖啡者，較少罹患肝病。從健康角度來看，多喝咖啡可能是個好習慣，但不能過量。要特別注意的是，咖啡不是藥，若對咖啡因過敏(即使低咖啡因也可含有微量)，需諮詢醫師，尤其是已有肝臟病史者。