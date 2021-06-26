北加州中文學校聯合會 線上辦教師研習營

北加州中文學校聯合會將舉辦暑期教師研習營。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會宣布將於7月15日至18日舉行為期四天、總共11堂課的暑期教師研習營。今年因為疫情的關係改為線上舉辦，但教師營師資陣容堅強、名師雲集，除了許多位灣區教育 界、文化界的知名老師之外，不少台灣 的重量級講師也將跨海共襄盛舉。

北加州中文學校聯合會長陳亳蕙介紹，四天的課程內容包羅萬象，第一天將由布朗大學中文部主任胡龍華專題演說「中文法學」開場，接下來課程由台灣著名的數位教學專家連育仁老師，帶領學習「數位實踐高互動的教學活動」。第二天早上由灣區深受青少年學生信任喜愛的王智玫老師，帶大家認識ABC孩子，幫助老師和家長搭建與孩子們有效溝通的橋樑。之後由灣區著名的「同步翻譯官」酈如丘老師分享她在文化、教育領域多年的經驗體悟。

當天下午的課程講師是獲得台灣三項教育首獎的王政忠老師，而這也是王政忠第一場在美國的演講。王政忠20年前因翻轉偏鄉教育而震動台灣教育界，多年來他廣泛影響台灣各地學生和教師，讓學生找到學習興趣與生命希望，也讓教育工作者找回對教育的熱情。

第三天早上將由擁有多年網路華語教學經驗的早媽/林君霈老師分享「OneNote筆記本教學應用」。中午由美國中華美術學會會長曾慶群老師帶領賞玩篆刻文化。下午則有資深中文教師、前南加州與內華達州星談計畫負責人陳麗美老師分享的「任務型教學運用」。

最後一天的課程由灣區名師陳姮良開啟，引導學員思考如何以作育英才為理想、設定合理的學習目標與教學活動。接著，聯合會的IT達人仇福棟和龍瑞蘭老師，將詳細指導學習最實用的Google簡報和Google表單。陳麗玲老師也會在當日下午將藉由「藍白色的文化奇緣」（藍染和豆腐的文化教學），引導激發學生文化學習動機與興趣的方法。

聯合會指出，教師營的報名已經開始，6月30日以前報名可享早鳥優惠，最後報名截止日是7月6日。報名方式及教師營內容詳情可參閱北加州中文學校聯合會網頁。