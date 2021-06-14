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減肥…這樣吃蔬菜 一定不會瘦

本報綜合報導
水煮青菜看似健康，但堅持是個大問題。（本報資料照片）
水煮青菜看似健康，但堅持是個大問題。（本報資料照片）

減肥的人，都明白一個道理，那就是「要想瘦，多吃蔬菜少吃肉」。這話雖然有些偏頗，但是蔬菜的確是所有食物中平均熱量最低的一類。多吃這類食物，既能吃得飽，又能控制熱量攝入。但也的確有很多人，即使餐餐蔬菜依然會胖，這又是怎麼回事呢？

鳳凰網報導，餐餐蔬菜還是照胖？其實道理很簡單，因為不是所有蔬菜都能減肥的，有些其實是隱藏了熱量的「坑」；踩進了這些坑裡，瘦不下來也就理所當然了。接下來，讓我們來盤點一下，那些是看似減肥，實際卻反而會增胖的蔬菜。

首先是高澱粉蔬菜，包括蓮藕、馬鈴薯、山藥、南瓜、芋頭、百合等。這類蔬菜，由於澱粉含量比較高，與其說是蔬菜，不如說是主食。

第二是豆類蔬菜，包括豌豆、蠶豆、毛豆等。這類食材，含有比較豐富的蛋白質，減肥中也比較推薦吃。但是，和高澱粉蔬菜一樣，這類蔬菜同樣含有不低的碳水化合物，吃的時候一定要用來替代主食，或者當做加餐零食，不要用來炒菜，更不要用來搭配米麵一起吃。

第三是堅果類蔬菜，包括板栗、蓮子、花生。板栗、蓮子、花生這類堅果，很多人喜歡拿來入菜，實際上脂肪含量非常高；有人說「六顆板栗等於一碗飯」，其實不是沒有道理的，六顆板栗的重量約為100克，熱量高達212大卡，約等於200克米飯。

秋葵是「吸油大戶」。（本報資料照片）
秋葵是「吸油大戶」。（本報資料照片）

第四是吸油蔬菜，包括茄子、豆角、葉子菜、秋葵等。這些蔬菜本身熱量的確不高，但因為質地疏鬆，或表面粗糙等原因，特別吸油。最有代表性的就是茄子。

第五是乾蔬菜，市面上的蔬菜乾，脫水工藝主要有兩種：真空油炸和凍乾技術。所謂的真空油炸，並非完全不用油；實際上，「非油炸」指的也只是「沒有炸」，不是「沒有油」，很多「非油炸」的食物，熱量並不比「油炸」低多少。

第六是高油烹飪蔬菜，請大家記住，不管任何蔬菜，只要經過了高油烹飪，熱量都會直線飆升。

最後是水煮菜，水煮菜看上去的確低油、低鹽，好像很健康的樣子，但只吃這樣的食物，缺少油脂的攝入，可能會有營養不良等問題。另外，天天水煮菜，能堅持多久會是一個大問題。

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