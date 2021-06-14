清洗蔬果 流動的冷水最好

蔬果有益健康，食用前宜注重清洗。(Getty Images)

蔬果有益健康，但食用前宜清洗得當。「健康」(Health) 雜誌營養編輯、註冊營養師薩斯(Cynthia Sass)建議民眾，清洗新鮮蔬果主要是沖洗掉表面土壤、微生物與殺蟲劑。美國 食品暨藥物管理局(FDA )建議，在準備及食用農產品之前，請在流動的冷水徹底清洗，即使是有機新鮮蔬果，也必須在食用前清洗。

蔬果農產品上可發現的微生物病原體，包括大腸桿菌、沙門氏菌以及引起諾羅病毒的微生物，可導致食源性疾病(foodborne illness)。研究也指出，農藥殘留與負面健康影響相關聯，例如，膳食殺蟲劑(dietary pesticides)可能對女性造成不利的生殖後果，特別是不孕症治療懷孕與活產的可能性降低。根據「人類生殖消費」雜誌(Human Reproduction Consumption)研究報告指出，男性生育能力也可能因為食用農藥殘留高的食物，受到負面影響。

肥皂、清潔劑 FDA不建議

FDA不建議使用肥皂、清潔劑或商用洗潔劑清洗蔬果。由於農產品為多孔，肥皂與洗潔劑會被蔬果吸收，儘管徹底沖洗，仍會致病。此外，尚未知商用洗潔劑洗滌殘留物的安全性。FDA建議，準備或食用農產品之前，可在流動冷水下徹底清洗，對於堅硬農產品，例如黃瓜等，可用乾淨刷子擦洗，清洗後，用乾淨布巾或紙巾擦乾，以進一步減少表面可能存在的細菌。

根據「食品與農業科學雜誌」(Journal of the Science of Food and Agriculture)2018年一項研究，在大部分情況下，洗滌與浸泡只能在一定程度上降低農藥殘留。值得注意的是，每天吃五至七份蔬果的好處，遠遠超過殺蟲劑的風險。另外，與傳統種植的蔬果相比，有機種植的農產品已被證明含有較低的可檢測農業殘留。然而，即使是有機新鮮農產品，也必須在食用前清洗。

醋被認為是清潔農產品的一種方法，但研究人員發現，清洗液因農產品類型而有所不同。例如，沖洗前預先浸泡在水中，可顯著減少蘋果、番茄和生菜中的細菌，但不會顯著減少花椰菜的細菌。浸泡在檸檬或醋液中的生菜表面細菌水平，與浸泡在冷自來水中的生菜表面細菌水平並無明顯不同。整體來說，科學家們強調，食用蔬果前最好的方法，就是在冷的流動自來水下清洗，並在需要時擦拭或洗刷。

除了清洗 處理保存也要注意

確保蔬果農產品的安全，不只有清洗，還有其他重要技巧能讓蔬果安全食用。首先，選擇沒有擦傷或損壞的產品。其次，讓蔬果遠離生肉、家禽與海鮮。準備餐點時，務必使用單獨切菜板，勿將沙拉或新鮮蔬果，放在擺放生肉、家禽、海鮮或雞蛋的盤子或其他表面。最後，將預先切好的易腐爛新鮮蔬果(例如莓類、瓜類和生菜)放入冰箱，確保冰箱溫度設在華氏40度以下的溫度。

食用豐富蔬果可增加維他命、礦物質、纖維、抗氧化物的攝取量，還有助於控制血壓、降低罹患心臟病 、中風的風險，預防部分類型癌症，降低眼疾與消化問題，支持健康體重管理。吃新鮮蔬果還可幫助心理健康，減少心理低潮及加強樂觀態度。此外，食用多種類型與顏色的蔬果，可提供身體攝取更廣泛的健康保護性化合物(protective compounds)。