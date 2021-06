清洗蔬果 流動的冷水最好

蔬果有益健康,食用前宜注重清洗。(Getty Images)

蔬果有益健康,但食用前宜清洗得當。「健康」(Health) 雜誌營養編輯、註冊營養師薩斯(Cynthia Sass)建議民眾,清洗新鮮蔬果主要是沖洗掉表面土壤、微生物與殺蟲劑。美國 食品暨藥物管理局(FDA )建議,在準備及食用農產品之前,請在流動的冷水徹底清洗,即使是有機新鮮蔬果,也必須在食用前清洗。

蔬果農產品上可發現的微生物病原體,包括大腸桿菌、沙門氏菌以及引起諾羅病毒的微生物,可導致食源性疾病(foodborne illness)。研究也指出,農藥殘留與負面健康影響相關聯,例如,膳食殺蟲劑(dietary pesticides)可能對女性造成不利的生殖後果,特別是不孕症治療懷孕與活產的可能性降低。根據「人類生殖消費」雜誌(Human Reproduction Consumption)研究報告指出,男性生育能力也可能因為食用農藥殘留高的食物,受到負面影響。

肥皂、清潔劑 FDA不建議

FDA不建議使用肥皂、清潔劑或商用洗潔劑清洗蔬果。由於農產品為多孔,肥皂與洗潔劑會被蔬果吸收,儘管徹底沖洗,仍會致病。此外,尚未知商用洗潔劑洗滌殘留物的安全性。FDA建議,準備或食用農產品之前,可在流動冷水下徹底清洗,對於堅硬農產品,例如黃瓜等,可用乾淨刷子擦洗,清洗後,用乾淨布巾或紙巾擦乾,以進一步減少表面可能存在的細菌。

根據「食品與農業科學雜誌」(Journal of the Science of Food and Agriculture)2018年一項研究,在大部分情況下,洗滌與浸泡只能在一定程度上降低農藥殘留。值得注意的是,每天吃五至七份蔬果的好處,遠遠超過殺蟲劑的風險。另外,與傳統種植的蔬果相比,有機種植的農產品已被證明含有較低的可檢測農業殘留。然而,即使是有機新鮮農產品,也必須在食用前清洗。

醋被認為是清潔農產品的一種方法,但研究人員發現,清洗液因農產品類型而有所不同。例如,沖洗前預先浸泡在水中,可顯著減少蘋果、番茄和生菜中的細菌,但不會顯著減少花椰菜的細菌。浸泡在檸檬或醋液中的生菜表面細菌水平,與浸泡在冷自來水中的生菜表面細菌水平並無明顯不同。整體來說,科學家們強調,食用蔬果前最好的方法,就是在冷的流動自來水下清洗,並在需要時擦拭或洗刷。

除了清洗 處理保存也要注意

確保蔬果農產品的安全,不只有清洗,還有其他重要技巧能讓蔬果安全食用。首先,選擇沒有擦傷或損壞的產品。其次,讓蔬果遠離生肉、家禽與海鮮。準備餐點時,務必使用單獨切菜板,勿將沙拉或新鮮蔬果,放在擺放生肉、家禽、海鮮或雞蛋的盤子或其他表面。最後,將預先切好的易腐爛新鮮蔬果(例如莓類、瓜類和生菜)放入冰箱,確保冰箱溫度設在華氏40度以下的溫度。

食用豐富蔬果可增加維他命、礦物質、纖維、抗氧化物的攝取量,還有助於控制血壓、降低罹患心臟病 、中風的風險,預防部分類型癌症,降低眼疾與消化問題,支持健康體重管理。吃新鮮蔬果還可幫助心理健康,減少心理低潮及加強樂觀態度。此外,食用多種類型與顏色的蔬果,可提供身體攝取更廣泛的健康保護性化合物(protective compounds)。