新興醫療專科：生活型態醫學

Cate Collings是El Camino Health 和矽谷醫療發展中心（Silicon Valley Medical Development）的生活型態醫學的創始總監。她同時擁有心臟內科和生活型態醫學兩項專科執照，在侵入性、一般和影像心臟內科領域擁有25年的從業經驗，並曾擔任多個領導職務，包括El Camino Health的心肺健康中心的創始醫療總監，目前也擔任美國生活型態醫學學會(American College of Lifestyle Medicine)的主席。

問：什麼是生活型態醫學 (Lifestyle Medicine)？

Dr. Collings: 生活型態醫學是以生活型態為重點的醫療，運用經過實證、具療效的生活型態介入方式，來治療甚至逆轉許多慢性疾病。

問：哪些常見的疾病是生活型態醫學能協助解決的？

Dr. Collings:根據疾病管制局（CDC）的統計顯示，60%的美國人患有一種慢性病，另外超過40%罹患兩種甚至更多，這些疾病估計有80%到90%都與生活型態有關，或因生活型態導致病情惡化，其中不乏我們周遭常見的疾病，如心臟病 、前期糖尿病 、高血壓、高膽固醇、癌症、肥胖、肝腎疾病，這些疾病

我們自身及至親好友的生活品質和壽命影響至鉅。生活型態醫學專科也適用於不能、或不想單純依賴藥物、療程及外科手術來維持健康的患者。

問：生活型態中有哪些面向，是生活型態醫學專科注重的要點？

Dr. Collings:生活型態有六大要點，可以強化健康、預防、治療、並可逆轉許多疾病，包括營養與運動、睡眠、同時也關注壓力、藥物濫用、與社交關係等層面。綜合以上生活型態醫學專科的六大支柱，可以看出我們注重的是個人整體健康。鞏固這六大支柱，我們的身體可以是複雜精巧，和諧運轉， 而且具有自我修復能力的。

問:生活型態醫學專科是一個新領域。它與坊間如YMCA提供的健康生活型態課程，及其他非醫院開設的課程有什麼不同？

Dr. Collings:這是個很好的問題，也經常被提出。兩者之間最大的區別，在於生活型態的介入手法，是切中要點並且對症下藥。好比說，針對肺部感染的患者，使用特定藥物治療，有一定的劑量與服用期間。如果隨意使用任何抗生素，不去管劑量和天數，不但沒有效果，反而會有害。即使利用運動來改變生活型態，我們都知道，任何運動對一般健康而言，有做總比沒有好，但如果是糖尿病患，要達到治療目的而不只是有益健康，運動的種類、時間、以及運動量，同時配合強度接近的營養介入手段，便非常地重要，常常有逆轉糖尿病和胰島素阻抗的效果。

問：El Camino Health的生活型態醫學項目是怎麼進行的？

Dr. Collings:大多數人是先經過與我們生活型態醫療專科醫生的諮詢再加入。透過這個過程，醫師可以充分了解患者的病情或風險，從而安排適合的生活型態介入手段。患者與醫生再共同決定，到底是個別還是團體的生活型態醫學課程，最符合他們的需求。有些情況必須考慮保險和時間安排，也可以兩種方式並行。我們的醫療團隊包括專職營養師、運動專家、以及健康教練。除了豐富的課程外，我們也提供各種生活型態主題相關的免費課程，我們正計畫恢復主辦簡單易學的的烹飪課程，讓參與的學員可以實際動手操作，練習學習烹調與營養，然後我們一起享用，很多人反應課程好玩又充滿驚喜，想不到健康的食物也能如此美味！

問：您如何鼓勵病患做出可能很大的改變，而且能配合課程，堅持到底？

Dr. Collings:這個問題太重要了。實際上我們試著不過度鼓勵，尤其避免強迫他們做他們不情願的事。我們從每位患者的現況為出發點，了解他們改變生活方式的目標，並且一起努力，讓健康生活型態的選擇，成為他們自己輕鬆的選擇。我們使用有實證基礎的輔導方法，幫助許多人建立可以持之以恆的習慣。定期聯繫、支持團體、還有自己做主的感覺，會幫助人們在做原以為很難的改變時，減少一些抗拒。通常人們事後都會說，改變比他們原本預期來得容易。

問：您從病患身上可以看到哪些成果？

Dr. Collings:我們看到他們在生理指標上的顯著變化，特別是膽固醇數值、血糖數值、和體重。運動和飲食習慣明顯的進步。通常病患也都反應他們睡得更好、抗壓性變強、覺得生活更愉快美好，或者就是一種生理和情緒上整體提升的感受。

問：有哪些疾病對於華人 社群影響特別嚴重，是可以透過改變生活型態來改善的？

Dr. Collings:糖尿病、腎臟病、體重正常但內臟脂肪過高，都是對華人病患威脅特別大，並且可以透過生活型態改變來改善的疾病。

問：您可以提供幾個一般性飲食建議嗎？

Dr. Collings:我們的營養指南強調攝取未經加工及營養成分高的食物，可概括為以植物為主的全食物飲食模式。這些食物具有減低身體炎性反應、增強抗氧化劑、有益正常菌叢生長、還可以通過複雜的後天遺傳路徑，來降低遺傳風險。臨床結果證實，對心臟病有效的飲食，對糖尿病、高膽固醇、癌症、失智症、和體重管理 — 這些造成失能和早逝的疾病，也有同樣的功效。

問：生活型態醫學專科適合每個人嗎？我怎麼知道生活型態醫學對我有幫助？

Dr. Collings:我會說生活型態醫學適用於每一個人！重要的是，生活型態醫學不僅可以預防疾病，我們也運用在慢性病患身上，因為並不是只有藥物和療程有效。我們確知，生活型態可以幫助某些病重的患者，提升他們的存活率和生活品質。改變生活型態，給健康加分，永遠不會太遲！

問：如果我對生活型態醫學專科有興趣，第一步我該做什麼？

Dr. Collings:踏出第一步有好幾個做法。第一，您可以打650 962-4392專線電話，預約醫師諮詢門診。也可以在我們的官網www.elcaminohealth.org/lifestylemedicine，報名一堂免費課程，藉此認識我們的工作人員，對生活型態醫學多一些探索。另外可參加CHIP說明會，來了解我們的團體課程。有些人加入CHIP並沒有經過醫生諮詢，而是透過自己的家庭醫生，在項目進行前後驗血並取得報告，也是可行的做法。我們已經準備好擴大服務對象，歡迎華人社區成員踴躍來參加！

（誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄）