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畢典致辭惹議 士德頓Stagg高中校長被護送出校園

編譯組／士德頓電
士德頓Stagg高中高中校長在發表畢業演講後被護送離開校園。（取自Google地圖）
士德頓Stagg高中高中校長在發表畢業演講後被護送離開校園。（取自Google地圖）

士德頓一所高中的校長在學校畢業典禮上發表了慷慨激昂的演講之後，結果被以安全的理由，護送出校園。

Stagg高中的校長中村（Ben Nakamura），在上周四上午的畢業典禮上登台演講時，心裡清楚自己明年不會再回來；本周早些時候，他被士德頓聯合學區解雇了。

「高年級同學們， 如果你們允許的話，我就單刀直入了。我準備對你們說說心裡話。你們同意嗎？」中村開始了。「我現在甚至一點都不是以校長的身分與你們交談，我要作為一個講真話的人和一個自由鬥士，來說說我的心裡話。」

中村隨後解釋說，去年在新聞上看到學校發生的鬥毆事件後，他就離開了洛杉磯的一份工作，來為Stagg工作。他說他同情和理解在掙扎中的、被誤解的學生群體，並希望用他的生活經驗來幫助他們。然而，在Stagg高中工作一年後，中村得知該學區不會讓他再回來。

「我被踢出的原因只有一個：我真誠地愛你們和這個社區，」中村說。「我被踢出去了。本周二，學區董事會以三比四的投票結果，解除了我的校長職務；他們沒有聽取社區、學生、家庭和Stagg高中員工的意見。」

學區官員稱，他們收到家長的投訴，抱怨中村演講中 「更關注他個人的不滿」，而不是祝賀畢業的學生。在他發言結束後，兩名男子走近中村，與他進行了簡短的交談，然後將他護送出校園。校區官員說，為了他和公眾的安全，他被帶離校園，他的學校鑰匙已經被拿走。他也未被允許參加下午的畢業活動。

「我想告訴孩子們我為什麽離開，這樣他們就會知道我沒有離開他們，我沒有背棄他們，」中村說。

對於演講視頻的評論絕大多數都是積極的，自從中村被解雇的消息傳出後，學生和家長都在為他鼓勁。該學區仍未對中村被解職的原因發表評論。

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