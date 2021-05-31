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晚餐這樣吃 營養又享瘦

取自家庭醫生在線
小黃瓜。（本報資料照片）
小黃瓜。（本報資料照片）

現代人餐桌上的食物變得越來越豐富，除了帶給人們幸福感之外，也帶給人們肥胖。肥胖除了對顏值和身材造成影響之外，還會引發一系列健康問題，比如糖尿病高血壓，都和肥胖有一定的關係。為了避免肥胖影響健康，合理控制晚餐是最容易入門的一種減肥方法。以下就介紹幾種晚餐輕食的好選擇。

1、黃瓜

黃瓜除了含有蛋白質、鈣、磷、鐵等營養元素外，水分的含量也非常高，而且其中有一種叫丙醇二酸的物質，能夠有效抑制糖分轉化成脂肪，從而起到減肥的效果。黃瓜除了有很好的減肥效果之外，對於皮膚的護理也很有幫助。把黃瓜切成片敷在臉上，可以讓肌膚得到足夠的水分，變得更加水潤有光澤。

喝豆漿。（本報資料照片）
喝豆漿。（本報資料照片）

2、豆漿

豆漿中的蛋白質含量非常豐富，能夠促使膽固醇更快排出體外，從而讓脂肪燃燒的速度加快。另外，豆漿中的大豆酵皂素以及大豆卵磷脂的含量也非常豐富，能夠在改善失眠的同時，防止因為脂肪堆積而導致肥胖。

酸奶。（本報資料照片）
酸奶。（本報資料照片）

3、酸奶

酸奶中含有豐富的益生菌，這些益生菌能夠防止脂肪堆積，促進脂肪快速分解，從而起到很好的減肥效果。除此之外，這些益生菌還能夠讓腸道的菌群變得平衡，從而盡快的排出毒素和體內垃圾，養顏的同時還能夠加速減肥功效。

綠色蔬果汁。（本報資料照片）
綠色蔬果汁。（本報資料照片）

4、綠色蔬果汁

人體缺水的時候，大腦也會因為接收了錯誤的信息而使人產生飢餓感。這時候不需要吃太多的食物，只要喝一杯綠色的蔬果汁就可以緩解飢餓感，最重要的是不會發胖。可以用青蘋果、胡蘿蔔、芹菜、黃瓜，都是製作綠色蔬果汁的不二選擇。

5、糙米飯

如果怕晚餐吃不飽，可以用糙米飯取代白飯。糙米飯富含多種維生素與膳食纖維，可以提供飽足感，同時它也是低GI食物，不容易刺激胰島素上升，造成脂肪堆積。

除了以上幾種食物之外，晚上還可以選擇燕麥片、蘿蔔、馬鈴薯等食物。燕麥當中含有豐富的膳食纖維，能夠提高胃腸道的消化功能，從而預防因為毒素和體內垃圾堆積而產生肥胖。另外蘿蔔當中的果糖、維生素及微量元素，能夠讓腸管的收縮能力增強，促進腸蠕動加速，減少食物在腸道內停留的時間，從而預防肥胖。

肥胖 高血壓 糖尿病

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