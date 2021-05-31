泳池消毒完 專家建議：24小時後再下水

泳池消毒後多久能安全進入？專家建議至少等待24小時後。(Getty Images)

又到游泳 季節，這代表著各地游泳池正在加速運轉準備。當天氣變緩時，游泳池必須在正式開放之前，先加以消毒清潔。消毒是清潔泳池的關鍵部分，由於清潔使用部分化學物質，包括氯(chlorine)，是否能在使用氯消毒後、進入泳池呢？專家表示，民眾無需在泳池消毒之後，急著馬上衝進泳池下水。

密西根州立大學藥理毒理學副教授艾倫(Jamie Alan)在「健康」(Health)雜誌表示，在游泳池添加化學物質，例如加氯或非氯替代物質，是理想的消毒過程。消毒目標是提高游泳池內「游離氯」(free chlorine)水平，達到可破壞藻類及細菌的程度。根據Home Depot商店，可用於消毒泳池的化學物質包括次氯酸鈣(calcium hypochlorite)、鋰(lithium)、二氯(dichlor)、過氧硫酸鉀(potassium peroxymonosulfate)等。

游泳池消毒多久之後，才能安全地進入？艾倫指出，具體等待時間取決於泳池大小，通常來說，建議泳池消毒後，等待24小時之後才可進入。若要監測泳池水質，可檢測 泳池水的pH值和氯，以確定是否在正確範圍。根據疾病防治局數據，良好氯含量應在每百萬分之1.0-4.0之間，pH值應於7.2-7.8之間。

若泳池消毒不久之後，就進入泳池會發生什麼情況？艾倫說明，氯會與水反應生成酸，則依據是否吸入氯氣，或泳池消毒物質是否與皮膚或眼睛接觸，發生不同狀況。紐約市 西奈山伊坎醫學院皮膚科助理臨床教授葛登伯格(Gary Goldenberg)表示，若有接觸到剛消毒完泳池內的水，皮膚會因此變得乾燥，若剛好接觸者患有濕疹或牛皮癬，可能會引起皮膚潮紅，可能甚至還會有灼熱、發紅、疼痛與皮膚水泡。

艾倫表示，消毒水質也會影響眼睛與肺臟，接觸到消毒泳池水的眼睛部分，會有包括疼痛、發紅、視力模糊、流眼淚等情況，吸入消毒物質氣體情況最嚴重，包括呼吸短促、胸悶、喘息、肺部積水。若不小心喝到消毒泳池的水，則可能會感到噁心甚至嘔吐。

幸運的是，艾倫說，所有情況都是可逆的。若在泳池消毒不久後，太快就跳入泳池，立即會出現一些症狀，這時候最重要的是快速離開泳池並且呼吸新鮮空氣，並且脫下所有暴露在泳池中的衣物，用水和肥皂清洗所有受到影響的部位。若有配戴隱形眼鏡，也建議將其取出，並用生理食鹽水沖洗眼睛。

若清洗後仍感到不舒服，葛登伯格建議使用保濕乳液塗抹身體，若情況沒有改善，甚至可使用外用類固醇霜。若感到呼吸困難，儘速致電911急救。醫師們強調，等待進入泳池的心情可能難熬，但絕不值得因操之過急而損害健康。