哥大模擬創業競賽 敗部復活報名至5/30

本次「模擬創業競賽」的首輪已經完成。未能進入決賽的隊伍，也可以抓住最後的機會，通過「敗部復活」的方式，躋身決賽舞台。

如今美國 的大學招生制度一直改變，在學業以外的成績展示也顯得尤為重要。由世界日報與哥倫比亞大學 （簡稱哥大）商學院聯合主辦、中國信託銀行白金贊助的「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），已經進入決賽篩選環節。

在首輪中未能進入決賽的隊伍，也可以抓住最後機會，通過「敗部復活」的方式，躋身決賽舞台。

本次「模擬創業競賽」的首輪已經完成。哥倫比亞大學商學院的教授，在審查參賽隊伍的「商業企畫書」（business proposal）後，選擇了八支隊伍進入決賽。對於初選中落選的隊伍中，教授也給予了反饋，同時也表示有多支隊伍的想法非常好，但是仍然需要一些改進。

如果想要參加「敗部復活」評選的隊伍，則需要修改企畫書，然後哥倫比亞大學的教授會再做評斷，最終選出「復活」的隊伍，進入決賽。決賽將會是線上演講及實時問答展示，評選出第一名、第二名和第三名的隊伍。

「敗部復活」的環節，也能夠幫助真正有實力的隊伍最終脫穎而出。上一屆「模擬創業競賽」中的第三名，就是首輪遭到淘汰、但是通過「敗部復活」再次獲得機會的隊伍。參與「敗部復活」的申請費用是每支隊伍100元，截至日期是5月30日。

本次比賽的決賽優勝隊伍的隊員，除了有獎金之外，也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及獲勝隊伍將獲得$1000獎學金，用於選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州 理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

更多參賽詳情，可以查詢競賽的官方網站：https://www.mecompetition-usa.com/。如有疑問也可以致電650-259-2002，650-259-2043，或者電郵至[email protected]。