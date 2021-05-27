我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

哥大模擬創業競賽 敗部復活報名至5/30

記者李晗／舊金山報導
本次「模擬創業競賽」的首輪已經完成。未能進入決賽的隊伍，也可以抓住最後的機會，通過「敗部復活」的方式，躋身決賽舞台。
本次「模擬創業競賽」的首輪已經完成。未能進入決賽的隊伍，也可以抓住最後的機會，通過「敗部復活」的方式，躋身決賽舞台。

如今美國的大學招生制度一直改變，在學業以外的成績展示也顯得尤為重要。由世界日報與哥倫比亞大學（簡稱哥大）商學院聯合主辦、中國信託銀行白金贊助的「模擬創業競賽」（Model Entrepreneur，簡稱ME），已經進入決賽篩選環節。

在首輪中未能進入決賽的隊伍，也可以抓住最後機會，通過「敗部復活」的方式，躋身決賽舞台。

本次「模擬創業競賽」的首輪已經完成。哥倫比亞大學商學院的教授，在審查參賽隊伍的「商業企畫書」（business proposal）後，選擇了八支隊伍進入決賽。對於初選中落選的隊伍中，教授也給予了反饋，同時也表示有多支隊伍的想法非常好，但是仍然需要一些改進。

如果想要參加「敗部復活」評選的隊伍，則需要修改企畫書，然後哥倫比亞大學的教授會再做評斷，最終選出「復活」的隊伍，進入決賽。決賽將會是線上演講及實時問答展示，評選出第一名、第二名和第三名的隊伍。

「敗部復活」的環節，也能夠幫助真正有實力的隊伍最終脫穎而出。上一屆「模擬創業競賽」中的第三名，就是首輪遭到淘汰、但是通過「敗部復活」再次獲得機會的隊伍。參與「敗部復活」的申請費用是每支隊伍100元，截至日期是5月30日。

本次比賽的決賽優勝隊伍的隊員，除了有獎金之外，也將獲得哥倫比亞大學商學院Venture For All的證書，以及獲勝隊伍將獲得$1000獎學金，用於選擇參加哥倫比亞大學、哈佛大學、加州理工、史丹福大學或者布朗大學等知名大學學府的學習項目，並且有機會獲得推薦信，敲開名校的大門。

更多參賽詳情，可以查詢競賽的官方網站：https://www.mecompetition-usa.com/。如有疑問也可以致電650-259-2002，650-259-2043，或者電郵至[email protected]

哥倫比亞大學 加州 美國

上一則

Google村10億元開發案 聖荷西市議會通過

下一則

罷免金山地檢長 華埠開跑

延伸閱讀

特殊人才推薦信不必太多 質量勝過數量

特殊人才推薦信不必太多 質量勝過數量
2021春季教育專刊5月28日隨報附贈

2021春季教育專刊5月28日隨報附贈
僑委會深耕華語文教學 世界日報協助推廣

僑委會深耕華語文教學 世界日報協助推廣
僑委會深耕海外華語文教學 世界日報盡力協助

僑委會深耕海外華語文教學 世界日報盡力協助
吳修銘入白宮 從政是受父親感召

吳修銘入白宮 從政是受父親感召

熱門新聞

加州全部人口中，已有54%至少已接種過一次疫苗。(本報檔案照)

專家：加州、紐約州、德州、佛州確診下跌 疫苗非主因

2021-05-24 12:04
一個最奇怪的地方：太浩小鎮英科靈的貧富差距極端化。（Getty Images）

矽谷人新樂園…太浩湖菁英小鎮 貧富兩重天

2021-05-22 18:21
法官裁定Theranos荷姆斯奢華生活可作為詐騙動機證據。(Getty Images)

Theranos創辦人生活奢華 法官：可作詐騙證據

2021-05-25 12:31
泰國裔女子在舊金山的捷運上遭遇搶劫，臉被打腫。（取自Instagram）

亞裔女搭乘金山捷運遭搶 臉被打腫

2021-05-20 00:35
美國汽車協會與加州公路巡警局建議民眾碰上攻擊性駕駛情況時，保持冷靜迴避，不要擴大爭執。圖為加州高速公路。(Getty Images)

遇路怒攻擊怎麼辦？AAA提6建議

2021-05-25 11:22
聖他克拉拉縣資深華裔檢察官黃一峰白血病復發，正在尋找救命的匹配骨髓。（陳昂提供）

舊金山華裔檢察官 急尋骨髓捐贈 全球覓無匹配

2021-05-19 18:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死

加州聖荷西發生大規模槍擊案 8死
佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」

佛奇對新冠起源改口 共和黨喊「下台」中媒罵「背叛」
聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警

聖荷西VTA槍案八人死 槍手家同時發生火警
海外美國人可持今年過期護照入境

海外美國人可持今年過期護照入境
刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？

刑事調查在即 川普恐成首位入獄總統？