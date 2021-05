亞洲文化習慣沉默…仇恨暴力傷害亞裔心理健康

亞裔美人疫情期間遭受歧視與暴力案件上升,導致心理健康危機。(美聯社)

近來針對亞太裔美國 人的暴力攻擊激增,引起全國關注。除了亞特蘭大大規模槍擊奪去8條人命、包括6名亞裔 婦女,其他對亞裔美國人的襲擊案件數量,也以驚人速度上升。「仇恨與極端主義研究中心」(Center for the Study of Hate and Extremism)最新的報告顯示,2020年美國主要大城市針對亞太裔的仇恨犯罪增加近150%。

委屈被忽視 「向深淵尖叫沒回應」

這個數字令人驚訝。然而,針對亞太裔美國人的種族歧視與犯罪,過去也一直存在,當美國過去在亞洲地區進行戰爭或侵略時,也在國內壓迫亞洲移民勞動力。

無論亞太裔美國人是否親身遭遇仇恨暴力增加,其對心理健康影響,包括焦慮症都達到嚴重程度。同時,亞太裔美國人也面臨獲得適當心理健康照護的特別障礙,有部分原因是因為在許多亞洲文化裡,對於談論心理健康總是保持沉默,此外,心理健康專業人員也缺乏解決亞太裔美國人特定需求的能力。

儘管美國反亞裔種族主義 與暴力的歷史相當清晰,許多亞太裔美國人經常感到他們的委屈被忽視。「亞太裔美國人心理協會」前會長徐華(Helen H. Hsu)表示,很多亞太裔美國人都有這種感覺,就像是向著深淵尖叫,沒有回應。

反種族主義 不像其他族裔受重視

有關亞太裔美國人的媒體曝光在近幾年增加,例如電影「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)獲得巨大票房、「夢想之地」(Minari)獲得多項奧斯卡提名。但是,關於亞太裔美國人的刻板印象持續存在,反亞裔種族主義也不似其他種族主義團體那樣受到重視。由於部分刻板的少數族裔發展模式,將亞太裔美國人塑造成高成就且「安全」(safe)的族裔群體,同時將其與對非裔與拉丁裔的負面刻板印象相提並論。

爾灣加大亞太裔美國人研究副教授李慶金(James Kyung-Jin Lee,譯音)指出,亞太裔美國人的貧富差距,比美國其他任何種族群體的增加都快,許多刻板印象也是膚淺的表面,背後是「持久、醜陋的反亞洲情緒」(persistent, ugly, anti-Asian sentiment)。他表示,雖然亞太裔美國人與白人社區及學校的融合程度較高,卻不能保證有任何同化感。即使享有某種程度的財富或地位,歸屬感總是不穩定,尤其作為移民。

想自我療癒 暫時關閉電視或手機

許多亞裔歷史學家與心理健康專家,都預期反亞洲的歧視與暴力增加,將與新冠疫情同時發生,前川普政府的排外言論,更加劇情況。導致亞太裔美國人發生心理健康危機。

創造對話與聆聽的空間,是向前邁進的重要一步。隨著各界對反亞洲仇恨的強烈抗議與「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動議題高漲,有強大力量持續推動更多對話與實質變革。紐約韓裔執業臨床心理醫生Joy Lieberthal Rho)表示,能做的最好的事情,就是坐下來聆聽。此外,直接行動的團結、集會與其他提高認知與正義的活動,也讓人安慰。但必須與自身情感需求保持一致。徐華認為,若有些人需要時間休息與自我療癒,暫時關閉電視或手機新聞也無妨。