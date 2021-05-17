遠離4零食 不怕越減越肥

沙拉。（本報資料照片）

我們每天所攝入食物能量、碳水化合物、脂肪等營養的多少，與減肥息息相關。如果一個人每天都攝入許多高熱量的食物，那麼即使堅持做運動，也很難達到理想的減肥效果。所以想要減肥的人，在平時的生活當中，有些食物是要盡可能少吃或者不吃的。想要減肥的人需遠離哪些食物？

1、加大量醬料的蔬菜沙拉

有不少女生在減肥的時候，喜歡把蔬菜沙拉當成自己的主食，但是這些女生卻覺得只吃蔬菜無法下嚥，所以會給蔬菜裡面加入沙拉醬或者其他的醬料，畢竟加入這些醬料之後，蔬菜的味道會變得更好。殊不知這些醬料的加入，讓減肥女性的努力都白費了。蔬菜當中的熱量確實特別少，但是各種醬料中的熱量卻特別高，如果在蔬菜沙拉中加入了醬料，那麼蔬菜沙拉就變成了增肥的食物。

糖炒栗子。（本報資料照片）

2、糖炒栗子

糖炒栗子是一種特別常見的食物，因為它的味道甜糯，所以不少女生都特別喜歡吃。閒暇的時候一邊看電視，一邊吃糖炒栗子，會讓人覺得特別愜意，殊不知伴隨愜意一起而來的還有肥胖 。其實栗子本身的熱量並不高，但當栗子變成糖炒栗子之後，熱量就變得非常高，因為糖進入體內之後會轉化為熱量。有研究發現吃6個糖炒栗子，就相當於吃了一碗米飯。

泡麵。（本報資料照片）

3、方便麵

現代社會的人們每天都特別忙碌，無論是上學的學生。還是上班族，都會因為學習和工作倍加忙碌，有時甚至會忙到沒有時間吃飯，在這個時候有不少人會選擇用方便麵代替正餐。殊不知這種行為不但會誘發肥胖，而且還會影響身體健康。方便麵是油炸食物，裡面有很多的油脂，這些油脂進入體內之後就會變成熱量。另外方便麵並沒有什麼營養，長期食用很有可能會導致消化不良。

麵包。（本報資料照片）

4、麵包

現在年輕人的飲食習慣改變了很多，早餐不再吃油條包子，而是選擇吃麵包。其實這種飲食習慣，對於減肥也是大大不利的，因為麵包中的熱量特別高，100克麵包當中就含有375大卡的熱量。

想要讓自己快速瘦下來，那麼就要調整自己平時的飲食，對減肥不利的食物最好少吃或者不吃。除此之外還要給自己安排運動的時間，因為控制飲食和運動一起搭配，可以讓減肥的速度變得更快。