胡立民事業、慈善一把罩 秘訣：樂觀面對挑戰

胡立民總是樂觀面對生命的挑戰，也不避談生命的挫折。（記者李榮／攝影）

華人 移民工程師在矽谷，能夠將公司經營到在美國 上市，已是了不起的成就。而胡立民除了事業成功以外，多年來參與支持的「華人特殊兒童會」慈善工作，也同樣做得有聲有色。他聰明機靈、外表吃香，而且沒有架子又親和，總是很受歡迎。而且他給人正面陽光的感覺，好像天大的困難與挑戰，都突然安心了下來。

經營事業 憑精神吸引追隨者

「我看到所有成功的朋友，都是很樂觀。不會每天在想：什麼時候可以才能不要面對這些問題？」多次創業的胡立民指出，生命總有起落，也不可能做什麼事都順風順水、沒有失敗。然而，最重要的是人生要有夢想，不要怕失敗，「人生最重要的事就是要快樂。沒有錢的時候，或許要犧牲（時間）去換錢，但賺到了錢的時候，錢夠用就好，多的就沒有意義了。不如多去運動、多曬太陽，多交朋友。」

胡立民舉例，就像交朋友，常常總是要先付出才能交到真正的朋友。經營事業也是同樣的道理，「你不要光想著賺錢。要有個『精神』，讓別人願意跟隨你。有時候不務正業，反倒可能最重要的。這就叫做人際關係。因為你不可能什麼事都自己來。創業要成功是運用別人的優勢。」

胡立民的Ellie Mae能快速成功，也就是這樣借力使力。他懂技術，合夥的猶太人負責市場，兩人強項互補。所以他常鼓勵年輕的華人工程師，不要只在華人圈社交，最好多與不同背景、不同專業的人交朋友，跳出舒適圈。

多次創業 奮鬥是最好的人生

近來胡立民又參與日本超市Osaka Marketplace的經營，希望將科技帶入傳統超市產業，迎合消費者未來的購物習慣。多次創業的他認為，創業是算一種「lifestyle」，「要經過很多挫折，或許做什麼都總是不成功。但是不能怕失敗，EQ要很好，再試一下。」團隊夥伴尤其很重要，因為一個人絕對打不過一群人，「千萬不要老是想說：自己是千里馬，在等著伯樂來找。其實，伯樂比較值錢！因為能夠找到對的人，把大家的skill sets集合在一起，就容易成功。」

「最好的人生，是奮鬥的人生。」胡立民說，就像爬山，只有辛苦爬到山頂，看到的風景才有意義，如果是被直升機載到山頂，少了中間的過程，味道就完全不同，「辛苦爬到山頂就是爽啊！沒有奮鬥拿到的東西，總是會覺得不夠甜。真正最棒的是奮鬥的過程，而不是奮鬥的結果。人生要有奮鬥目標，付出血汗！」

胡立民小檔案：

•頭銜：Dr. Limin Hu

•學歷：台大電機學士、柏克萊加大 電機及電腦博士

•經歷：Ellie Mae 創辦人／榮譽技術長

美西玉山科技協會榮譽理事長

華人特殊兒童之友前理事長