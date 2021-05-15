我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

胡立民事業、慈善一把罩 秘訣：樂觀面對挑戰

記者李榮／密爾比達報導
胡立民總是樂觀面對生命的挑戰，也不避談生命的挫折。（記者李榮／攝影）
胡立民總是樂觀面對生命的挑戰，也不避談生命的挫折。（記者李榮／攝影）

華人移民工程師在矽谷，能夠將公司經營到在美國上市，已是了不起的成就。而胡立民除了事業成功以外，多年來參與支持的「華人特殊兒童會」慈善工作，也同樣做得有聲有色。他聰明機靈、外表吃香，而且沒有架子又親和，總是很受歡迎。而且他給人正面陽光的感覺，好像天大的困難與挑戰，都突然安心了下來。

經營事業 憑精神吸引追隨者

「我看到所有成功的朋友，都是很樂觀。不會每天在想：什麼時候可以才能不要面對這些問題？」多次創業的胡立民指出，生命總有起落，也不可能做什麼事都順風順水、沒有失敗。然而，最重要的是人生要有夢想，不要怕失敗，「人生最重要的事就是要快樂。沒有錢的時候，或許要犧牲（時間）去換錢，但賺到了錢的時候，錢夠用就好，多的就沒有意義了。不如多去運動、多曬太陽，多交朋友。」

胡立民舉例，就像交朋友，常常總是要先付出才能交到真正的朋友。經營事業也是同樣的道理，「你不要光想著賺錢。要有個『精神』，讓別人願意跟隨你。有時候不務正業，反倒可能最重要的。這就叫做人際關係。因為你不可能什麼事都自己來。創業要成功是運用別人的優勢。」

胡立民的Ellie Mae能快速成功，也就是這樣借力使力。他懂技術，合夥的猶太人負責市場，兩人強項互補。所以他常鼓勵年輕的華人工程師，不要只在華人圈社交，最好多與不同背景、不同專業的人交朋友，跳出舒適圈。

多次創業 奮鬥是最好的人生

近來胡立民又參與日本超市Osaka Marketplace的經營，希望將科技帶入傳統超市產業，迎合消費者未來的購物習慣。多次創業的他認為，創業是算一種「lifestyle」，「要經過很多挫折，或許做什麼都總是不成功。但是不能怕失敗，EQ要很好，再試一下。」團隊夥伴尤其很重要，因為一個人絕對打不過一群人，「千萬不要老是想說：自己是千里馬，在等著伯樂來找。其實，伯樂比較值錢！因為能夠找到對的人，把大家的skill sets集合在一起，就容易成功。」

「最好的人生，是奮鬥的人生。」胡立民說，就像爬山，只有辛苦爬到山頂，看到的風景才有意義，如果是被直升機載到山頂，少了中間的過程，味道就完全不同，「辛苦爬到山頂就是爽啊！沒有奮鬥拿到的東西，總是會覺得不夠甜。真正最棒的是奮鬥的過程，而不是奮鬥的結果。人生要有奮鬥目標，付出血汗！」

胡立民小檔案：

•頭銜：Dr. Limin Hu

•學歷：台大電機學士、柏克萊加大電機及電腦博士

•經歷：Ellie Mae 創辦人／榮譽技術長

美西玉山科技協會榮譽理事長

華人特殊兒童之友前理事長

華人 柏克萊加大 美國

上一則

紐森宣布總額1000億「重振加州計畫」 包括提供住房

下一則

暌違1年…金山軌道公交列車回歸 拉動經濟復甦

延伸閱讀

本周利率持平 新法規有利購屋

本周利率持平 新法規有利購屋
助非裔少數族裔讀科研博士 彭博1.5億捐約翰霍普金斯大學

助非裔少數族裔讀科研博士 彭博1.5億捐約翰霍普金斯大學
華為首款電動車 恐延期至6月底交付

華為首款電動車 恐延期至6月底交付
胡立民：未來辦公室 社交大於工作功能

胡立民：未來辦公室 社交大於工作功能
房貸利率本周基本持平 20、15年期略升

房貸利率本周基本持平 20、15年期略升

熱門新聞

最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

2021-05-07 14:02
佛利蒙警方封鎖案發現場。（摘自臉書）

佛利蒙67歲亞裔女遭性侵 警逮28歲遊民

2021-05-14 02:20
美元。（路透）

擁多少錢才算富人？金山灣區標準 年淨資產380萬元

2021-05-13 00:43
案發在38路公交車上。（受訪者提供）

公車上被非裔男掌摑 華女鼻青流血

2021-05-12 02:32
「Iterable」共同創辦人暨前執行長朱浩然坦承，曾於2019年一次投資人會議之前、嘗試服用少量幻覺劑。(圖取自Iterable官網)

服用興奮劑 舊金山新創公司華裔執行長被開除

2021-05-06 19:11
80歲亞裔老人被推倒在地搶劫，劫匪還猛搧耳光。（視頻截圖）

東灣亞裔80歲老翁遇劫匪 遭推倒搧耳光

2021-05-12 14:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定