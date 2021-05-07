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QS最新排名 柏克萊加大全美公立榜首

記者劉先進／柏克萊報導
最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）
最新QS世界大學排名中，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四。（記者劉先進 ／攝影）

根據英國私營教育企業Quacquarelli Symonds發布的最新QS世界大學排名，柏克萊加大在全美公立大學中排名榜首，全美所有大學中排名第四，基本和去年排名持平。

「美國新聞與世界報導」( US News and World Report )去年10月發布的最新全球大學排名中，柏克萊加大總體排名第四，也是唯一躋身全球前五的公立大學。

因為研究、學習經歷、多樣性和國際化以及就業能力這四個標準的最高綜合得分較高，全美大學排名中，前五分別為哈佛大學、史丹福大學和麻省理工學院（MIT）、柏加大和洛杉磯加大。柏加大的綜合得分為77.7分，哈佛大學的分數為93.3分。

此外，全美公立大學前五名分別為，柏加大、洛杉磯加大、密歇根大學（全美大學排名18）、華盛頓大學（全美排名第24）和聖地亞哥加大（全美排名第27）。

加州大學的其他三個分校進入前50名，其中戴維斯加大（UC Davis）排名第34位，聖塔芭芭拉加大（UC Santa Barbara）排名第43位，爾灣加大（UC Irvine）排名第45位。

總部設在英國的QS（Quacquarelli Symonds）是專門分析世界各地高等教育機構的公司，其最新排名評估了49個州的350所研究型大學。紐約州有74所大學進入排名，而加州則以38所大學位居第二。

Quacquarelli Symonds每年發布大學排行榜。最初與泰晤士高等教育增刊合作，在2004到2009年期間聯合發表泰晤士高等教育-QS世界大學排名。2010年後，QS公司以固有的方式繼續公布排行榜。目前，QS公司與資訊分析公司愛思唯爾Elsevier合作發布排名，榜單涵蓋世界綜合與學科。

教育 柏克萊加大 洛杉磯加大

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