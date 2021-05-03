關於糖尿病 你該知道的4件「食事」

雞蛋對健康有很多益處，但要慎防膽固醇風險。（本報資料照片）

糖尿病 影響超過10%美國人口，其中有90-95%罹患的是二型糖尿病，與一型糖尿病不同，大部分二型糖尿病是可預防的。

罹患二型糖尿病是因為身體細胞對胰島素產生抵抗。胰島素是由胰腺產生的一種荷爾蒙，可讓細胞使用血糖 產生能量。但當細胞不再對這種荷爾蒙產生適當反應時，胰腺就會超負荷運轉，從而產生更多荷爾蒙，最終將無法維持正常運作，導致細胞無法有效利用糖份、殘留在血液中，造成血糖水平升高。

除了改善生活習慣，例如規律運動、維持飽和脂肪與低糖攝取量外，近來研究發現有多種方法可預防糖尿病。

以下是有關防治糖尿病的四種有關食物研究：

吃蛋有很多健康益處，包括其富含維他命B與礦物質如硒(selenium)，並且提供健康脂肪與蛋白質來源。但是，「英國營養學雜誌」2020年底發表研究表明，食用雞蛋可能與二型糖尿病有關。1991-2009年8500名參與研究者中，每天吃一顆以上雞蛋者罹患糖尿病風險增加60%。研究人員認為，雞蛋中的膽固醇可能提高血糖，隨著時間累積，導致胰島素抵抗。最好的方式可能是一周只吃幾天雞蛋，如此一來，可在不增加膽固醇水平的風險下，獲得食用雞蛋的好處。

糖精→糖精可能部會引起二型糖尿病

人們對替代甜味劑持有懷疑態度，部分研究認為將干擾代謝功能並增加二型糖尿病風險。然而，俄亥俄州立大學醫學中心與醫學院2021年研究發現，一種被發現在許多低醣、友善酮類食物(keto-friendly)與Sweet n' Low低糖發現的一種特殊糖替代品，不會對罹患二型糖廟並產生作用。

這項研究發表在「微生物學」(Microbiome)期刊，研究46名18-45歲健康成年人腸道菌群，其中大多數人在2周內每天食用糖精補充劑。在檢查參與研究者的腸道細菌後，俄亥俄州立大學生物化學與藥理學助理教授基瑞亞茲(George Kyriazis)說明，沒有跡象顯現存在葡萄糖耐量不高的現象，這也是導致高血糖水平的原因。他指出，糖精補充劑對血糖調節沒有影響，參與研究者的腸道菌群也沒有變化。

鎂→鎂缺乏症可能增加對糖的渴望

根據梅奧診所(Mayo Clinic)，鎂含量過低可能增加罹患二型糖尿病風險。國家糖尿病與消化與腎臟疾病研究所過胖研究辦公室共同主任雅諾夫斯基(Susan Yanovski)表示，渴望巧克力可能是鎂水平低的徵兆。因為巧克力的鎂含量高，缺乏鎂可能在這些渴望攝取中扮演重要角色。這是一個需要更多調查的研究領域。除了每天1-2個小方塊黑巧克力外，確定食用富含鎂的食物，例如種子、堅果、乾果、深色蔬菜、糙米與豆類。

好好吃一頓營養的早餐，對健康是件大有幫助的事。（本報資料照片）

早餐→吃早餐可能降低糖尿病風險

早餐可能被視為一天中最重要的一餐，但吃早餐畢竟不那麼容易持續。最近在內分泌學學年會「ENDO 2021」發表研究，上午8時30分用餐，可能降低二型糖尿病風險。首席研究員艾里(Marriam Ali)表示，這與晝夜節律有關，控制著一天中代謝荷爾蒙的節律，包括胰島素、其為糖尿病的關鍵荷爾蒙，敏感度在上午較高。體內細胞更能在上午有效利用血糖，因此血糖水平更可能維持穩定。