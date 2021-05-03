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胡紹菲專欄／油脂並非全是你的敵人

胡紹菲

我們所吃的食物中包含一些不同種類的脂肪，脂肪的結構有不同的大小和形狀，決定了它們如何在人體內分解，代謝和運輸。並非所有的脂肪都是有害的，重點是能夠選擇有益健康的脂肪而無須敬而遠之。若一味奉行低脂飲食，反而可能導至營養失衡和降低飲食的質量。

一般從飲食中去除油脂時，常採用精製碳水化合物來取代。例如選擇糕餅而不是堅果類，或者選擇無油脂的甜品。 這樣代換消減了對我們有益脂肪的攝取。大型臨床試驗證實，將總脂肪與碳水化合物交換往往不會獲得健康益處，然而增加含不飽和脂肪來代替碳水化合物，結果卻有助降低罹患心血管疾病糖尿病的風險。

另外，不飽和脂肪代替一些飽和脂肪，也可以減少心血管疾病。這意味著換掉牛油，加工的肉類和精製穀物，改成堅果、種子、海魚和豆類，含菜籽油和初榨橄欖油的食物。根據美國心臟協會報導，當降低飽和脂肪的攝入量，並用不飽和植物油代替，能使心血管疾病罹患率降低約30％，這與服用史它汀(statin drugs)降脂藥物的療效相似。

總之， 為了改善心血管健康，除保持健康體重和規律鍛鍊外，請選用健康油脂，例如堅果、種子、鱷梨、海魚和植物油，以代替牛油和紅肉中的動物脂肪；降低飽和脂肪的攝入量，並選擇以不飽和脂肪代替，避免採用精製的碳水化合物（如添加的糖）和精製的澱粉（如白麵包，白米和含低纖維的即食穀物）取代。同時建議慎選市面上的低脂或無脂食品，選購宜參閱食品標籤，減少富含澱粉，添加糖和鹽的加工種類。

值得一提的是，在媒體上被稱為「超級食品街」的椰子油雖屬植物油，但它含大量飽和脂肪，雖因它含有中鏈脂肪(medium-chain fat)，據稱對健康有益。但經過多項研究，迄今仍然沒有可靠的科學數據來支持食用椰子油所帶來的健康益處。（筆者為註冊營養師[email protected]

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